Suriye'de çatışmalar sürüyor: İsrail, Dürzilere saldıran HTŞ güçlerini vurdu

Suriye’nin güneyindeki Ürdün sınırında yer alan ve Dürzilerin yoğun yaşadığı Süveyda bölgesinde Dürzi milisler ile Bedevi aşiretler arasında yaşanan çatışmaların ardından gerilim yeniden tırmandı.

Yaklaşık 48 saat süren çatışmaların ardından Suriye geçici hükümeti ve HTŞ'ye bağlı gruplar da bölgeye geldi ve Dürzilere saldırdı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) vediği bilgilere göre, son 48 saat içinde insan kaçırma ve misilleme saldırılarıyla başlayan şiddet olaylarında 130'u aşkın kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan SOHR, dün ise Suriye hükümet güçleri ve destekçilerinin Süveyda ve çevresinde 19 silahsız Dürzi'yi katlettiğini açıkladı.

Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda ise HTŞ'ye bağlı 18 asker hayatını kaybetti, 9 asker rehin alındı.

Daha önce Dürzileri koruyacaklarını açıklayan İsrail, Dürzi toplumuna yönelik saldırıların ardından devreye girdi ve HTŞ güçlerine saldırdı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye’nin güneyine yönelik saldırılar için “Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak" şeklinde konuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenledi.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, bölgede yaşanan olayların ardından salı günü Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Yaklaşık 48 saat aralıksız süren çatışmaların ardından ateşkes sağlansa da gerilim sona ermedi.

Suriye resmi haberi ajansı SANA'ya konuşan Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi yetkilileri, Süveyda'da dün kanaat önderleriyle varılan ateşkes anlaşmasına rağmen yerel silahlı grupların güvenlik güçlerine saldırması üzerine, çatışmaların yeniden başladığını belirtti.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin saldırıların geldiği noktalara müdahale ettiğini, sivillerin zarar görmemesi için tedbir alındığını aktardı.

Süveyda genelinde sivillere evlerinde kalmaları yönündeki çağrılar da devam ediyor.

Bölgede çatışmalar devam ederken İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı ve HTŞ lideri Colani'ye yöneik tehdit içerikli açıklama yaptı ve 'ortadan kaldırılması' gerektiğini söyledi. Şam ordu güçlerinin Süveyda’ya yönelik hareketini protesto etmek amacıyla İsrail’deki Dürzi gruplar tarafından gösteriler yapıldı.

Ayrıca İsrail’de yaşayan Dürziler, Süveyda’daki çatışmalara katılmak ve Dürzi toplumunu savunmak için İsrail’den sınırı geçti.

Suriye'de çatışmalardan kısa süre önce ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ın açıklamaları dikkat çekmişti. Barrack’ın Suriye’de tek yolun “Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye” olduğunu belirterek federasyon veya adem-î merkeziyetçi bir yapı isteyen gruplara kapıyı kapatmıştı.

Çatışmaların ardından da açıklama yapan Barrack, Suriye’de sükunetin sağlanması ve yapıcı entegrasyon görüşmelerinin sürdürülmesi amacıyla tüm taraflarla aktif olarak temas halinde bulunduklarını söyledi.

We are actively involved with all constituencies in Syria to navigate towards calm and continued productive integration discussions. The recent skirmishes in Suwayda are worrisome on all sides, and we are attempting to come to a peaceful, inclusive outcome for Druze, Bedouin…