Suriye'de çatışmalar sürüyor: Tartus ve Lazkiye’ye giden yollar kapatıldı
Suriye'nin batısındaki Lazkiye bölgesindeki silahlı gruplarla yeni Suriye yönetimi arasında çatışmalar sürüyor. Suriye'de geçici yönetimin Savunma Bakanlığı, Tartus ve Lazkiye’ye giden yolların kapatıldığını duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Aleviler arasında katliam endişesinin hakim olduğunu bildirdi.
Suriye'nin batısındaki Lazkiye'de HTŞ karşıtı silah gruplarla yeni Suriye yönetimi arasında çatışmalarla ilgili gelişmeler devam ediyor.
SANA’nın yeni yönetimin Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, 3 gündür saldırıların yoğunlaşması nedeniyle kıyı bölgelerine giden yollar kapatıldı.
Haberde şu ifadeler kullanıldı:
"Savunma Bakanlığı, önceki rejim yanlılarının yolsuzluk yaptığı ve suç işlediği bölgelerin büyük kısmında kontrolün yeniden sağlanmasının ardından, kıyı bölgelerine (Lazkiye ve Tartus) giden yolların kapatıldığını duyurdu."
KOMİSYON OLUŞTURULDU
Haberde, söz konusu kararın "ihlallerin tespit edilmesi, önlenmesi ve bölgede istikrarın kademeli olarak yeniden tesis edilmesi" amacıyla alındığı ifade edildi.
Bakanlığın, "kıyı kentlerinde yürütülen operasyon sırasında komuta emirlerine uymayanları tespit etmek ve askeri mahkemeye sevk etmek amacıyla bir komisyon oluşturduğu" belirtildi.
"BÖLGEDE KATLİAM ALEVİLERE YÖNELİK ENDİŞESİ HAKİM"
SOHR, Alevilerin katliamların yaşanabileceğinden endişe ettiğini belirtti. SOHR, Ceble kentine yakın bir bölgeden acil yardım çağrıları aldığını, bölgedeki ihbarlara göre, özel bakıma muhtaç bir üyesi de bulunan Alevi bir ailenin infaz edildiğini bildirdi.
Bu sırada, "güvenlik güçlerinin Ceble çevresindeki evlere girmeye devam ettiği ve mezhep temelli saldırılar gerçekleştirdiği" kaydedildi.
Lazkiye bölgesinde HTŞ karşıtı silahlı gruplar, HTŞ öncülüğündeki yeni Suriye yönetiminin askerlerine saldırı düzenledi. Çatışmaların devam ettiği belirtilirken yeni Suriye hükümeti ordusuna mensup 10'dan fazla askerin öldürüldüğü bildirildi. Öte yandan Tartus ve Humus'ta akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.