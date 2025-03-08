Suriye'de çatışmalar sürüyor: Tartus ve Lazkiye’ye giden yollar kapatıldı

Suriye'nin batısındaki Lazkiye'de HTŞ karşıtı silah gruplarla yeni Suriye yönetimi arasında çatışmalarla ilgili gelişmeler devam ediyor.

SANA’nın yeni yönetimin Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, 3 gündür saldırıların yoğunlaşması nedeniyle kıyı bölgelerine giden yollar kapatıldı.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Savunma Bakanlığı, önceki rejim yanlılarının yolsuzluk yaptığı ve suç işlediği bölgelerin büyük kısmında kontrolün yeniden sağlanmasının ardından, kıyı bölgelerine (Lazkiye ve Tartus) giden yolların kapatıldığını duyurdu."

KOMİSYON OLUŞTURULDU

Haberde, söz konusu kararın "ihlallerin tespit edilmesi, önlenmesi ve bölgede istikrarın kademeli olarak yeniden tesis edilmesi" amacıyla alındığı ifade edildi.

Bakanlığın, "kıyı kentlerinde yürütülen operasyon sırasında komuta emirlerine uymayanları tespit etmek ve askeri mahkemeye sevk etmek amacıyla bir komisyon oluşturduğu" belirtildi.

"BÖLGEDE KATLİAM ALEVİLERE YÖNELİK ENDİŞESİ HAKİM"

SOHR, Alevilerin katliamların yaşanabileceğinden endişe ettiğini belirtti. SOHR, Ceble kentine yakın bir bölgeden acil yardım çağrıları aldığını, bölgedeki ihbarlara göre, özel bakıma muhtaç bir üyesi de bulunan Alevi bir ailenin infaz edildiğini bildirdi.

Bu sırada, "güvenlik güçlerinin Ceble çevresindeki evlere girmeye devam ettiği ve mezhep temelli saldırılar gerçekleştirdiği" kaydedildi.