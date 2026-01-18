Suriye'de çatışmanın yeni adresi Fırat'ın doğusu: Son durum ne?

Suriye’de HTŞ güçleri ile SDG arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Suriye'nin Halep iline bağlı Menbiç ilçesinin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde HTŞ güçleri ile SDG arasında çatışmalar şiddetlendi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, SDG'nin kontrolündeki Tişrin Barajı çevresinde HTŞ güçleri ile SDG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Tişrin Barajı, Fırat Nehri üzerinde ve Suriye'nin ikinci büyük hidroelektrik santrali konumunda yer alıyor.

Harita: AA

TABKA, ŞAM YÖNETİMİNİN KONTROLÜNDE

Öte yandan HTŞ güçleri, Rakka'nın Tabka ilçesini SDG'den alarak bölgenin kontrolünü ele geçirdi.

Fırat Barajı'nda da kontrol Şam’daki HTŞ yönetimi tarafından sağlandı.

AŞİRET GÜÇLERİ İLERLİYOR

Suriye'de Deyrizor ilinin SDG kontrolünde bulunan kısmı, Fırat Nehri doğusundaki aşiret güçleri tarafından büyük ölçüde ele geçirildi.

Deyrizor'da aşiret güçlerinin kontrölüne geçen yerleşim yerlerinin isimleri şu şekilde:

Muheymide, Suveydan-ı Cezira, Murat, Gıranic, Et-Tayyane, El-Cerzi, Hatla, El-Huseyniyye, Duvar el-Halebiyye, El-Bağur, Elbu Bedran, El-Bahra, Es-Suse, Ebu Hardub, Eş-Şenan, Denec, Zeyban, Havayic, Şahil, Zer, Busayra, Subha, Dehla, Cedid Bekkara, Huşam, Mazlum, El-Hisan, Cefra Sahası, Huvayic Bumasa, Sava.

SDG, FIRAT'IN BATISINDAN ÇEKİLMİŞTİ SDG Komutanı Mazlum Abdi, cuma günü yaptığı açıklamada, SDG'nin cumartesi sabahı 07.00’den itibaren “dost ülkelerin ve arabulucuların çağrıları” çerçevesinde “Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlanmak üzere” çekileceğini açıklamıştı. Abdi, X hesabından yaptığı açıklamada kararın “entegrasyon sürecini tamamlama konusunda iyi niyet göstergesi olarak ve 10 Mart anlaşmasının maddelerini uygulamaya olan bağlılığık gereği” alındığını söylemişti. Geçen haftaki çatışmaların ardından HTŞ, bölgedeki SDG güçlerini meşru hedef ilan etmişti. Suriye ordusu, Kürt nüfusun yoğun olduğu iki mahalleyi aldıktan sonra pazar günü Halep’te kontrolü sağlamıştı.

COLANİ, THOMAS BARRACK İLE GÖRÜŞTÜ

Suriye'de geçici hükümetin Cumhurbaşkanı ve HTŞ lideri Colani (Ahmet Şara), ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile bir toplantı gerçekleştiriyor" ifadesine yer verildi.