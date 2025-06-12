Suriye'de cihatçı HTŞ yönetimi, halk plajlarında kadınların bikini ve mayo giymesini yasakladı

Suriye'de El Kaide uzantısı HTŞ yönetimi, ülkedeki plajlarda giyilebilecek kıyafetlere ilişkin yönetmelik yayımladı.

Selefi cihatçı yönetim, kamuya açık plajlarda kadınların mayo ve bikini giymesini yasakladı.

Yeni yönetmeliğe göre kadınlar halka açık plajlarda ve yüzme havuzlarında yüz, eller ve ayaklar dışında vücudu örten bir mayo olan burkinileri giyebilecek.

Suriye devlet haber kanalı Al-Ikhbariyah al-Suriyah'ın haberine göre, Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliklerin amacı “kamu güvenliği standartlarını yükseltmeyi ve kamu ahlâkını korumak”.

LÜKS OTELLER YASAKLARDAN MUAF

Yönetmelikte, özel plajlar, kulüpler ve havuzların yanı sıra dört yıldızdan fazla yıldıza sahip lüks otellerin söz konusu kurallardan muaf tutulduğu belirtildi.

Kararnamede, kadınların yüzme alanları arasında hareket ederken mayolarının üzerine bir örtü ya da bol giysiler giymeleri gerektiği de “Plaj dışında uygun bir örtü olmadan mayo ile seyahat etmek yasaktır” sözleriyle ifade edildi.

ERKEKLER DE ÜSTSÜZ DOLAŞAMAYACAK

Erkeklerin de yüzmedikleri zamanlarda tişört giymeleri gerektiği ve yüzme alanları dışında üstlerinin çıplak olmasına izin verilmediği belirtildi. Açıklamada, “normal Batılı mayolara” muaf tutulan yerlerde “halkın beğenisi sınırları içinde” genel olarak izin verildiği belirtildi.

Genel olarak, insanların omuzları ve dizleri örten bol kıyafetler giymeleri ve “şeffaf ve dar kıyafetlerden kaçınmaları” gerektiği de kararnameye eklendi.

DENETLEME YAPILACAK

Yönergede kurallara uymayanların cezalandırılıp cezalandırılmayacağı ya da kuralların nasıl uygulanacağı belirtilmedi. Ancak plajlarda kurallara uyulup uyulmadığını denetlemek üzere 'cankurtaranlar ve gözetmenler' görevlendirileceği belirtildi.

"NEREYE GİDECEĞİMİZ KONUSUNDA KORKUTUYOR"

Şam'da yaşayan Rita adlı bir başka kadın, yönetmelik hakkında BBC'ye şunları söyledi:

"Kıyı bölgesinde farklı dinlerden farklı kadınlar bulunuyordu. Şimdiye kadar istediğimizi giyiyorduk ama bu yasa bizi nereye gideceğimiz konusunda korkutuyor. Burkininin kendisiyle bir sorunumuz yok ancak hükümetin bunu kontrol etmesi konseptiyle ilgili bir sorunumuz var.”