Suriye'de Esad'ın hakim olduğu bölgelerde yapılan seçimi Baas Partisi kazandı

Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın kontrolünde bulunan bölgelerde yapılan seçimi Esad'ın Baas Partisi kazandı. Katılımın yüzde 38'de kaldığı seçimde Baas Partisi ve ittifakının aday gösterdiği 185 adayın tamamı meclise girmeye hak kazandı.

Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın kontrolündeki bölgelerde seçim yapıldı.

Resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre katılımın yüzde 38'de kaldığı genel seçimlerde 7 milyon 300 bin seçmen oy kullandı.

15 Temmuz'da yapılan seçimde Esad'ın Baas Partisi mecliste çoğunluğu elde etti.

Seçmenler, 250 üyeli meclis için hükümetin kontrolü altındaki bölgelerde 8 bin 151 seçim noktasında sandığa giderken, Halep, Latakya, Hama ve Deraa'da seçimler tekrarlandı.

Esad'ın Baas Partisi ve ittifakının aday gösterdiği 185 adayın tamamı meclise girmeye hak kazandı. 2020 yılında yapılan seçimlerde Esad'ın parti ve ittifakının milletvekili sayısı 177 olmuştu.

Sonuçları açıklayan Suriye Yüksek Hukuk Komitesi Başkanı Jihad Murad, son seçimin 'çeşitli grup ve kesimlerdeki Suriye halkını en geniş şekilde yansıtan' seçim olduğunu ileri sürdü.

Seçim, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de yapılan dördüncü seçim oldu.