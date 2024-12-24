Suriye'de geçici hükümet, Noel'i resmi tatil ilan etti
Cihatçıların yönetimi ele geçirdiği Suriye'de, Hristiyanların Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık günlerinin resmi tatil ilan edildi.
Kaynak: AA
Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra yönetime gelen cihatçıların imaj çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Suriye'nin yeni yönetimi, Hristiyanların Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık günlerinin resmi tatil olacağını ve devlet kurumlarının bu günlerde kapalı olacağını bildirdi.
Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre, geçici hükümet, yayımladığı genelgeyle, 25 ve 26 Aralık'ta devlet kurumlarının kapalı olacağını duyurdu.
Genelgede, Noel Bayramı'na denk gelen bu günlerde kamu çalışanlarına resmi tatil verileceği ifade edildi.