Suriye'de geçici hükümetin başbakanından ilk açıklama: 1 Mart'a kadar görevdeyim

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından HTŞ himayesinde kurulan geçini hükümetin başbakanı Muhammed el-Beşir, 1 Mart 2025'e kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini açıkladı.

Katar merkezli Al Jazeera'nın aktardığına göre el-Beşir, söz konusu açıklamayı televizyon yayınında yaptı.

el-Beşir, HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların uzun yıllardır yönettiği Idlib'de de 'Suriye Kurtuluş Hükümeti'ne başkanlık ediyordu.

el-Beşir'İN geçiş dönemini yönetmek üzere yeni bir hükümet kurmakla görevlendirildi.

Yine Al Jazeera'nin dünkü haberine göre Suriye'deki cihatçı örgütlerin yaptıkları toplantı sonunda 'en kısa sürede bir geçiş hükümeti kurma kararı aldıkları' yazılmıştı.

Toplantıya HTŞ lideri Muhammed El-Colani, Muhammed el-Beşir ve Muhammed Gazi el-Celali'nin de katıldığı ifade edildi.

BAKANLAR ŞAM'DA ÇALIŞIYOR

Öte yandan Al Jazeera'nin aktardığına göre, Suriye'nin eski Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, Esad'ın devrilmesinden sonra “hızlı ve sorunsuz” bir geçiş süreci sağlamak için kabinedeki bakanların çoğunun halen Şam'da çalıştığını söyledi.