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Suriye'de geçici hükümetin Dışişleri Bakanı'ndan İran'a tepki

Suriye'de geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, İran'ın 'toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini' söyledi.

Dünya
  • 25.12.2024 10:16
  • Giriş: 25.12.2024 10:16
  • Güncelleme: 25.12.2024 10:24
Kaynak: Haber Merkezi
Suriye'de geçici hükümetin Dışişleri Bakanı'ndan İran'a tepki

Yönetimi Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) ele geçirdiği Suriye'de geçici hükümetin 4 gün önce atanan Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, İran'a tepki gösterdi.

Şeybani, X hesabındaki paylaşımında, İran'ı, Suriye halkının iradesine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya davet etti.

Bakan Şeybani, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı. İran'ı, Suriye'de kaos yaymaktan kaçınmaları yönünde uyarıyor ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye'de Baas Partisi'ni deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, geçici hükümetin Dışişleri Bakanlığı için Şeybani'nin görevlendirildiğini duyurmuştu.

İdlib'deki idarenin Siyasi İşler Başkanlığı görevini yürüten Şeybani, yabancı hükümet ve kurum temsilcileriyle ilişkiler ile Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşlarının çalışmalarından sorumluydu.

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