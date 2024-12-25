Suriye'de geçici hükümetin Dışişleri Bakanı'ndan İran'a tepki

Yönetimi Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) ele geçirdiği Suriye'de geçici hükümetin 4 gün önce atanan Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, İran'a tepki gösterdi.

Şeybani, X hesabındaki paylaşımında, İran'ı, Suriye halkının iradesine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya davet etti.

Bakan Şeybani, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı. İran'ı, Suriye'de kaos yaymaktan kaçınmaları yönünde uyarıyor ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

يجب على #إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة. — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) December 24, 2024

Suriye'de Baas Partisi'ni deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, geçici hükümetin Dışişleri Bakanlığı için Şeybani'nin görevlendirildiğini duyurmuştu.

İdlib'deki idarenin Siyasi İşler Başkanlığı görevini yürüten Şeybani, yabancı hükümet ve kurum temsilcileriyle ilişkiler ile Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşlarının çalışmalarından sorumluydu.