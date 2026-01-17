Suriye'de geçici yönetime bağlı Savunma Bakanlığı'ndan SDG açıklaması

Cihatçı HTŞ'nin geçici yönetiminde olduğu Suriye'de Savunma Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Halep’in doğusundaki Deyr Hafir kentinden çekilme kararını "memnuniyetle karşıladığını" bildirdi.

SDG’nin Halep’in doğu kırsalındaki bölgelerden Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceğini açıklamasının ardından Suriye Savunma Bakanlığı ’açıklama yaptı.

Açıklamada, SDG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını "olumlu karşıladıklarını" açıkladı.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlık, tüm teçhizat ve personel dahil olmak üzere bu geri çekilmenin Fırat'ın doğu kıyısına tamamlanmasını yakından takip edeceğini teyit ediyor. Bu, Suriye Arap Ordusu birliklerinin bu bölgelere konuşlandırılmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşecek ve bu bölgelerin güvenliğinin sağlanması, devlet egemenliğinin kurulması, sakinlerin evlerine ve köylerine güvenli ve hızlı bir şekilde dönmelerinin ve devlet kurumlarının faaliyetlerinin yeniden başlamasının yolunun açılmasıyla eş zamanlı olacaktır."

SURİYE ORDUSU KENTE GİRDİ

SDG, Halep’in doğusundaki Deyr Hafir kentinden sabah 07.00'den itibaren çekilmeye başladı. Ardından HTŞ ve beraberindeki güçler, kente giriş yaptı.

SANA’da yayımlanan açıklamasında, Halep’in doğu kırsalındaki daha önce askeri bölge ilan edilen alanlara sivillerin girmemesi çağrısında bulundu. Açıklamada, mayın ve patlamamış mühimmat temizliği tamamlanana kadar güvenlik operasyonlarının süreceği vurgulanmıştı.