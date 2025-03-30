Suriye'de geçici yönetimin ilk kabinesi açıklandı: PYD'den boykot kararı

Cihatçı Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) geçici olarak yönetimde bulunduğu Suriye'de anayasa taslağının onaylanmasının ardından oluşturulan ilk kabinede yer alan isimler Muhammed el-Colani tarafından açıklandı.

Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında Colani başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Colani, "Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle, güçlü bir irade ve kararlılıkla, hak ettiğimiz bir geleceğe doğru yürümeye başladığımız gündür" ifadelerini kullandı.

"İNSAN HAKLARINI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Colani, "Devletin kurumlarını yeniden inşa edecek, tüm süreçlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alacağız. Uzun yıllardır halkımızın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edeceğiz. İnsan haklarını ve temel özgürlükleri koruyacak ve bunları daha da güçlendireceğiz. Gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunabilmek için eğitim ve sağlık sistemimizi geliştireceğiz" dedi.

Colani, "Birlikte çalışarak, vatanımızı kalkındıracağız ve hiçbir şekilde yolsuzluğun kurumlarımıza sızmasına izin vermeyeceğiz. Adalet, her şeyin temelidir ve bu değer, aldığımız her kararı yönlendirecek bir pusula olacaktır" diye konuştu.

Colani, ayrıca "hükümetle değişim ve kalkınma yolunda kararlı" olduğuklarını belirtti.

Törende kabinede yer alan bakanlar da konuşma yaptı.

Kabinede mevcut İçişleri, Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarından değişiklik yapılmadı.

Kabinede yer alan isimler şöyle sıralandı:

1- Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani

2- Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra

3- İçişleri Bakanı Enes Hattab

4- Adalet Bakanı Mahzar el Veys

5- Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi

6- Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri

7- Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat

8- Enerji Bakanı Muhammed Beşir

9- Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye

10- Ekonomi Bakanı Nidal Şaar

11- Sağlık Bakanı Musab Nezzal el Ali

12- Yerel Yönetimler Bakanı Muhammed Ancerani

13- Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel

14- Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih

15- Tarım Bakanı Emced Bedr

16- Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko

17- Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak

18- Kültür Bakanı Muhammed Salih

19- Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Samih Hamıd

20- Turizm Bakanı Mazen Salihani

21- İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Sikaf

22- Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir

23- Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa

ENKS VE PYD'DEN BOYKOT KARARI

Rudaw'ın aktardığına göre, Colani Cumhurbaşkanı ve Başbakan görevlerinde yer alacak. Ancak kabinede Kürtlere yer verilmemesi tepkilere yol açtı.

Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve diğer Kürt siyasi partileri, Kürtlere yer verilmemesini boykot edeceklerini duyurdu.

ENKS Yerel Meclisler Başkanı Neşet Zaza, yaptığı açıklamada, geçici yönetim ile herhangi bir temaslarının olmadığını vurgulayarak, "Suriye’deki Kürt halkı, ülkenin en büyük ikinci oluşumudur. Ancak yeni hükümette yer almayacağız, çünkü halkımızın hakları resmi olarak tanınmıyor ve yeni anayasa da bunu garanti altına almıyor" dedi.