Suriye'de geçiş hükümeti, Rusya’nın Tartus Limanı’nı işletmesini sağlayan anlaşmayı iptal etti

Suriye merkezli Al Watan gazetesi, gümrük yetkililerine dayandırdığı bir haberde Suriye’de HTŞ'nin ağırlığındaki geçiş hükümetinin, 2019 yılında Rusya ile imzalanan ve Tartus Limanı'nın Rusya tarafından işletilmesini mümkün kılan yatırım anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Suriye merkezli Al Watan gazetesi, Tartus Limanı’nın artık Rusya tarafından işletilmeyeceğini duyurduğu haberinde, "Tartus Limanı'na yapılan yatırım anlaşması, Rus şirketiyle imzalanan anlaşma iptal edildi. Liman faaliyetlerinden elde edilen tüm gelirler, Suriye devletinin çıkarları doğrultusunda kullanılacak" ifadesini yer verildi.

Al Watan’a konuştuğu belirtilen bir gümrük yetkilisi, şu anda limanın yeniden yapılandırılması üzerinde çalışıldığı ve tam kapasiteyle çalışmasının yeniden sağlanması için çabalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Rusya ile Beşar Esad yönetimi arasında 2019 yılında imzalanan bir anlaşma ile Tartus Limanı'nın 49 yıl boyunca Rusya tarafından işletilmesi kararlaştırılmıştı.