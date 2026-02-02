Suriye'de güvenlik ve entegrasyon süreci başladı: Sahada son durum ne?

Suriye'de geçici HTŞ yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan güvenlik ve idari entegrasyon anlaşmasına ilişkin uygulama süreci bugün itibarıyla sahada fiilen başlatıldı.

Suriye medyasına konuşan HTŞ yönetimine yakın kaynaklar, anlaşmanın bugün itibarıyla "uygulama aşamasının başladığını" ve bu tarihin fiili başlangıç noktası olarak kabul edildiğini belirtti.

SDG tarafından yapılan açıklamada, "Taraflar arasında sahadaki koordinasyonun sürdüğü ve güvenlik düzenlemelerinin aşamalı olarak hayata geçirildiği" ifade edildi.

GÖZLEMCİLERDEN 'NETLİK YOK' AÇIKLAMASI

Bu kapsamda, Şam yönetimine bağlı iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı kentlerine konuşlanmaya başladığı, bunun anlaşmanın ilk aşamasının uygulamaya konulduğunu gösteren somut adımlar arasında yer aldığı kaydedildi.

Buna karşın bazı bölgesel ve uluslararası gözlemciler, anlaşmanın tüm maddeleriyle birlikte resmen ve eksiksiz şekilde yürürlüğe girdiğinin henüz netlik kazanmadığına dikkati çekiyor. Özellikle "askeri yapıların entegrasyonu, komuta zinciri ve yerel idarelerin statüsüne ilişkin düzenlemelerin zamana yayılarak uygulanmasının öngörüldüğü" belirtildi.

GEÇİCİ SOKAĞA ÇIKMA YASAKALARI İLAN EDİLDİ

Yetkililer, Haseke ve Kamışlı’da "güvenliğin sağlanması" gerekçesiyle geçici sokağa çıkma yasakları ilan edildiğini, kent merkezlerinde yoğun güvenlik önlemleri alındığını aktardı. SDG’ye bağlı yerel yönetimlerin ise halktan yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini istediği belirtildi.

Sahadan gelen bilgilere göre, "Suriye iç güvenlik güçlerinin konuşlanmasının SDG unsurlarıyla doğrudan çatışmaya girmeden, koordinasyon içinde yürütüldüğü" ifade edildi. Anlaşma çerçevesinde, SDG’ye bağlı bazı yerel güvenlik ve idari yapıların, Suriye'nin geçici İçişleri Bakanlığı’na bağlı birimlerle ortak çalışma esasına göre yeniden düzenlenmesinin planlandığı kaydedildi. Kamu binaları ve kritik altyapı noktalarında Suriye devletine ait bayrakların yeniden görünür hale geldiği ifade edildi.

SINIRLI ÇAPLI PATLAMA VE GÜVENLİK OLAYLARI YAŞANDI

Anlaşmanın siyasi boyutuna ilişkin değerlendirmelerde, "geçici Şam yönetiminin kuzeydoğuda egemenliğini kademeli olarak tesis etmeyi, SDG’nin ise askeri ve idari kazanımlarını tamamen kaybetmeden merkezi sisteme entegre olmayı hedeflediği" kaydedildi.

Öte yandan, Haseke’de konuşlanmanın ilk gününde sınırlı çaplı bir patlama ile bazı güvenlik olaylarının yaşandığı, buna rağmen tarafların anlaşmaya bağlılıklarını yinelediği bildirildi. Uluslararası koalisyon güçlerinin bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürdüğü aktarıldı.

KOBANİ'NİN GÜNEYİNDEKİ KÖYE GİRİŞ YAPILDI

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye’ye göre, geçici yönetime bağlı "İç Güvenlik Güçleri" Şuyuk bölgesine konuşlanmasını tamamladı. Güçlerin bölgeye girişinin ardından çevrede güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Bölgedeki AA muhabiri, Birleşmiş Milletler'e bağlı farklı kuruluşlara ait pankartların asılı olduğu 24 kamyonetten oluşan insani yardım konvoyunun da aynı şekilde köye giriş yaptığını aktardı.