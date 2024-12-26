Suriye'de halk kesimleri, cihatçı yönetimi protesto etti

Suriye'nin Halep kentinde din adamı Ebu Abdullah Hasibi'nin türbesinin yakıldığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkmasının ardından birçok kentte protesto gerçekleşti.

Hama, Humus, Lazkiye, Tartus illeri ile Ceble ve Banyas ilçelerinde toplananlar, gerçekleştrdikleri eylemde "Aleviyye" ve “Ya Ali Ya Ali" diye sloganlar attı.

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, eylemlerin ardından Humus'ta 18.00-08.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), "Alevi mezhebinin dini sembollerine ve kutsallarına yönelik saldırıları protesto etmek için gösteriler düzenlediğini" aktardı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Heyet Tahrir El Şam örgütünün protesto gösterilerinde eylemcilere ateş açtığını belirtti.

عدسة #المرصد_السوري: مظاهرات في #القرداحة احتجاجا على الانفلات الأمـ ـنـ ـي والاعتداء على الرموز والمقدسات الدينية للطائفة العلوية pic.twitter.com/04hg2XA6A1 — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) December 25, 2024

GEÇİCİ HÜKÜMETİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Halep vilayetindeki bir tarikatın dini türbelerinden olan Şeyh Ebu Abdullah el-Hüseybi'nin türbesine baskın ve saldırı olayını gösteren videolar dolaşıma sokuldu. Bu videolar yakın zamanda gerçekleşmiş gibi lanse edildi. Dolaşıma sokulan videolar Halep kentinin bilinmeyen gruplar tarafından kurtarıldığı döneme ait eski bir video olup, kurumlarımızın mülklerini ve dini mekanları korumak için gece gündüz çalıştığımızı ve bu tür videoların yeniden yayınlanmasının amacının Suriye'nin içinden geçtiği bu hassas dönemde Suriye halkı arasına nifak sokmak olduğunu belirtiriz" ifadeleri kullanıldı.