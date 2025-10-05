Suriye'de "halk meclisi" seçiminde oy verme işlemi tamamlandı: Göreve gelecek 210 vekilden 70'ini Colani belirleyecek

Beşar Esad yönetiminin El Kailde kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) tarafından devrilmesinin ardından Suriye'de ilk kez gerçekleştirilen seçimde oy verme işlemi sona erdi.

SANA'nın haberine göre, Halk Meclisi Yüksek Seçim Komitesi Basın Sözcüsü Nevar Necme, oy verme işlemlerinin tüm illerde sona erdiğini duyurdu.

Oy sayımının sürdüğünü ifade eden Necme, sonuçların Yüksek Seçim Komitesi tarafından açıklanacağını kaydetti.

SEÇİM ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Söz konusu seçimde sadece 6 bin kişi oy kullandı. Doğrudan halk oylamasıyla gerçekleştirilmeyen seçimde temsil esası gözetildiği ifade edildi.

Suriye'de Rakka, Süveyda ve Haseke illeri dışında 11 ildeki 50 bölgede düzenlenen Halk Meclisi seçimlerinde 1574 milletvekili adayı yer alıyor. Toplamda göreve gelecek 210 vekilin 70'ini ise HTŞ lideri ve Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara) belirleyecek.