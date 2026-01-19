Suriye'de hangi petrol sahaları SDG'den Şam yönetimine geçti?

Suriye’de 6 Ocak’ta başlayan Şam-SDG çatışması, dün varılan ateşkes anlaşması ve mutabakat ile sona erdi.

Deyrezor, Rakka ve Haseke’deki bazı petrol kuyuları Şam yönetiminin kontrolüne geçti.

Rudaw'ın aktardığına göre, Şam yönetiminin eline geçen petrol saha ve kuyuları şöyle:

• Ömer Petrol Sahası

Yüzölçümü ve üretim kapasitesi bakımından Suriye’nin en büyük petrol sahası olarak biliniyor ve Fırat Nehri’nin doğu kıyısında yer alıyor. 2011 yılından önce günlük yaklaşık 80 bin varil petrol üretilen sahada, şu anki üretim 20 bin varili geçmiyor.

• Sufyan Petrol Sahası

Rakka vilayetinin güneydoğu kırsalında yer alan saha, üretim kapasitesi açısından orta ölçekli bir tesis olarak değerlendiriliyor.

• Rimeylan Petrol Sahası

Bu bölge, çevredeki "Süveydiye" sahaları ile birlikte bin 322 petrol kuyusunu ve 25 gaz kuyusunu bünyesinde barındırıyor. Daha önce günlük 90 bin varil olan üretim miktarı, günümüzde 9 bin varile kadar düşmüş durumda.

• Cibse Petrol Sahası

Haseke vilayetinde bulunan bu sahalarda, daha önce günlük 2 bin 500 varil olan üretim 2 bin varile gerilerken, bünyesindeki gaz tesisi ise faaliyetlerini durdurdu.

• Es-Sevra Petrol Sahası

Rakka’nın güneybatı kırsalında yer alıyor. "Badiye" (çöl) bölgesindeki dağınık sahalar arasında önemli bir idari ve lojistik merkez olarak kabul ediliyor.

• Vadi Ubeyd Sahası

Es-Sevra Petrol Kompleksi’nin ana tedarikçilerinden ve temel kaynaklarından biri konumunda.

• Ukayrişa İstasyonu

Bu istasyon; petrolün dağıtımı, işlenmesi veya rafine edilmesinden önceki ilk ayrıştırma aşaması için kullanılıyor.