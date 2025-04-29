Suriye'de HTŞ güçleri ile Dürziler arasında çatışma: 2 ölü, 8 yaralı

Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde, HTŞ öncülüğündeki Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile Dürzi toplumuna bağlı silahlı guruplar arasında çatışma yaşandı.

AA'nın edindiği bilgiye göre günün ilk saatlerinde meydana gelen silahlı çatışmalarda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

HTŞ'ye bağlı güvenlik güçlerinin mahalleye askeri takviye yaparak güvenlik önlemlerini artırdığı kaydedildi.

Süveyda Dürzi şeyhleri, HTŞ'nin egemenliğini kabul etmediklerini ve Suriye hükümet güçlerinin bölgelerine girmesine izin vermeyeceklerini belirtmişlerdi.

Şam'da Dürzilerin yoğunlukta olduğu Ceramane Mahallesi'nde HTŞ yönetimi ile Dürzi silahlı gruplar arasında bir süredir gerginlik devam ediyordu.