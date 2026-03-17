Suriye'de HTŞ öncülüğündeki geçici hükümet, Şam'da içki satışını yasakladı

Suriye'de Beşar Esad'ın Aralık 2024'te devrilmesinin ardından yönetimi ele alan HTŞ öncülüğündeki geçici Suriye hükümeti, ülkenin başkenti Şam'da tüm restoran ve gece kulüplerinde içki satışını yasakladı.

Kararın gerekçesi olarak "vatandaşlardan gelen çok sayıda şikâyet" ve "kamu ahlakının korunmasını" gösterildi.

YALNIZCA 3 HRİSTİYAN MAHALLESİNDE SATILABİLECEK

İçki satışı yalnızca üç Hristiyan mahallesinde (Bab Tuma, Qasa ve Bab Sharqi) ve sadece özel işletme ruhsatı olan yerlerde yapılabilecek.

AFP'nin aktardığına göre Şam Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kapalı alkollü içeceklerin satışı ticari bina ruhsatına göre belirlenmiş dükkanlarla sınırlıdır" dendi.

Ayrıca, içki satış noktalarının camilerden, kiliselerden, okullardan ve mezarlıklardan en az 75 metre, polis karakollarından ve devlet dairelerinden ise en az 20 metre uzakta olması şart koşuldu. Satış yerlerine yeni kurallara uyum sağlamaları için üç ay süre verdi.

ŞERİATÇI DAYATMALAR SÜRÜYOR

Suriye'de 'geçici hükümet' olarak ilan edilen yönetimin kökeni, 2011 yılında El Kaide'ye doğrudan bağlı olarak Nusra Cephesi adı altında kurulan örgüte dayanıyor. Ülkeye geçici cumhurbaşkanı olarak atanan Ebu Muhammed Colani (Ahmed Şara) 2016'da El Kaide'den ayrıldığını açıklamış, Nusra Cephesi'ni feshetmiş ve bir başka selefi cihatçı örgüt olan Heyet Tahrir eş-Şam'ı (HTŞ) kurmuştu.

Uzun süre yönettiği Idlib'de şeriat kurallarını geçerli kuran örgüt, Şam'da yönetimi ele geçirdikten sonra da şeriatçı dayatmalarını sürdürüyor. Geçici hükümet yetkilileri, ocak ayında kamu sektöründe çalışan kadınların kozmetik kullanmasını yasaklamıştı. Geçen yıl da kadınların halka açık plajlarda tüm vücudu örten mayolar giymeleri zorunlu hale getirilmişti.