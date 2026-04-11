Suriye'de hükümet ve YPG arasında 491 kişilik esir takası
Haseke’de, geçici hükümet güçleri ile YPG arasında varılan anlaşma kapsamında 400 YPG mensubu ile örgütün elindeki 91 kişi karşılıklı olarak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Suriye'nin Haseke ilinde, HTŞ güçlerinin oluşturduğu geçici hükümet ile YPG arasında 491 kişilik takas gerçekleştirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Haseke ilinin Meylebiyye bölgesinde gerçekleştirilen tutuklu değişimine Cumhurbaşkanlığı Özel Delegesi Ziyad Ayiş de katıldı.
Suriye yönetimine bağlı güçlerin operasyonlar sırasında gözaltına aldığı 400 YPG mensubunun takas kapsamında salıverildiği, buna karşılık örgütün de elinde tuttuğu 91 kişiyi serbest bıraktığı belirtildi.
Takasın, Suriye hükümeti ile YPG arasında 29 Ocak 2026'da imzalanan anlaşma kapsamında ve taraflar arasında yürütülen temaslar sonucu gerçekleştirildiği kaydedildi.