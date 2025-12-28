Suriye'de Humus katliamı protestolarına yönelik saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı

Humus’ta bir Alevi ibadethanesine düzenlenen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bombalı saldırıdan iki gün sonra Suriye’nin kıyı kentlerinde düzenlenen protestolara yönelik saldırılarda da yaralılar olduğu bildirildi.

Lazkiye ve Tartus başta olmak üzere bugün birçok kentte binlerce Alevi Suriyeli, sokaklara çıktı. Yetkililer, bu hafta Humus’taki Alevi ibadethanesine yönelik saldırıda, patlayıcıların ön incelemelere göre içeriden yerleştirildiğini belirtirken, failler hâlâ bulunmadı. Hayatını kaybeden 8 kişi için cenaze törenleri ise dün düzenlendi.

SALDIRIYI “SARAYA ENSAR EL-SÜNNE” ÜSTLENDİ

Kendini “Saraya Ensar el-Sünne” olarak adlandıran bir grup, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendi. Açıklamada, hedefin Alevi topluluğu olduğu belirtildi.

PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

Bugünkü gösteriler, Suriye dışında yaşayan Alevi dini liderlerinden Gazal Gazali’nin çağrısıyla düzenlendi. Gazal, Suriye ve Diaspora Yüksek Alevi İslam Konseyi’nin başında bulunuyor.

Yüksek Alevi Konseyi Başkanı Gazali’nin çağrısı üzerine Lazkiye başta olmak üzere birçok kentte toplanan halk, “sistematik imha tehlikesi”ne karşı “kendi kaderini tayin hakkı” ve “uluslararası koruma” taleplerini dile getirdi.

Dünya basınında yer alan bilgilere göre, Lazkiye’de El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) hükümeti yanlısı gruplar ise Alevi halka taş atarak saldırdı. Bazı protestocular da karşıt gruptan bir kişiyi darp etti. Burada yaşanan çatışmalarda yaralananlar oldu, ancak kesin sayı bildirilmedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, Alevi grupların hareket halinde olduğu bölgelerde kolluk kuvvetleri kontrol noktaları kurarak kapsamlı aramalar yaptı. Suriye devlet televizyonu, Tartus’ta bir polis merkezine el bombası atılması sonucu iki kolluk personelinin yaralandığını, Lazkiye’de ise kolluk kuvvetlerine ait bazı araçların ateşe verildiğini ifade etti.