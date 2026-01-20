Suriye'de IŞİD'lilerin tutulduğu cezaevlerinde son durum

Suriye’de HTŞ’nin Ayn İsa, Şeddadi ve Rakka’daki saldırıları ile cezaevleri çevresinde yaşanan çatışmaların ardından Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolünde olduğu cezaevlerinden çok sayıda IŞİD'linin kaçtığına yönelik haberler geliyor.

Ayn İsa, Şeddadi ve Rakka’da çatışmalar devam ediyor. Binlerce IŞİD'li mahkumun bulunduğu Şeddadi Hapishanesi çevresindeki hareketlilikle ilgili iki taraftan karşılıklı iddialar geldi.

SDG: IŞİD’LİLERİN TUTULDUĞU CEZAEVİ KONTROLÜMÜZDEN ÇIKTI

SDG Basın Merkezi, dün yaptığı acil kodlu açıklamada, Haseke'nin güneyinde yer alan ve dünyanın en tehlikeli IŞİD'lilerinin tutulduğu Şeddadi Cezaevi’nin kontrolünü kaybettiklerini ilan etti. Suriye Ordusu, SDG’nin IŞİD’lileri serbest bıraktığını öne sürerken, Kürt güçleri ise ordunun cezaevine saldırı düzenlediğini savundu.

Rudaw'ın aktardığına göre, SDG, Şeddadi Cezaevi’nin Uluslararası Koalisyon’un askerî üssüne yalnızca 2 kilometre uzaklıkta bulunduğunu, ancak yapılan tüm sürekli çağrılara rağmen Koalisyon güçlerinin cezaevinin korunması için herhangi bir müdahalede bulunmadığını kaydetti.

SDG tarafından yapılan bir diğer açıklamada, Rakka'da IŞİD'lilerin tutulduğu Aktan Hapishanesi'nin çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandığı kaydedildi ve "Bu durum son derece tehlikeli bir gelişme" ifadeleri kullanıldı.

"DIŞARI ÇIKMALARI BÖLGE VE DÜNYA İÇİN TAM BİR FELAKET DEMEKTİR"

Son üç gündür güvenliğin sağlanması amacıyla IŞİD militanlarını başka yerlere nakletmeye çalıştıklarını aktaran SDG, Şam yönetimi güçleri ile çatışmalar sırasında bu çabalarını sürdürdükleri sırada dokuz savaşçılarının öldüğünü ve 20'sinin yaralandığını açıkladı.

Rakka’daki Aktan Hapishanesi'nden Rudaw’a konuşan SDG Komutanı Heval Çiya, "Hapishanede yaklaşık 2 bin IŞİD üyesi bulunuyor. Bunların büyük bir kısmı Suriyeli olsa da aralarında çok sayıda yabancı savaşçı da var. Çin, Özbekistan, Çeçenistan ve diğer ülkelerden gelen bu radikaller hala içeride ve hapishane kontrolümüz altında. Ancak bu insanların dışarı çıkması demek, bölge ve dünya için tam bir felaket demektir” diye konuştu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada ise "Suriye'de yaşanan süreçte Türkiye'nin desteği ile Suriye ordusu tarafından DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakıldığı iddiası tamamen asılsızdır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Türkiye'nin IŞİD'e karşı "bölgede en güçlü mücadeleyi veren ülke olduğunun bilindiği" dile getirildi: "Kamuoyunun ve asırlardır aynı coğrafyayı, birçok müşterek değeri paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur."