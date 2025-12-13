Suriye'de IŞİD saldırısında 3 ABD'li öldü, Trump'tan misilleme tehdidi

ABD ordusu, Suriye'de bir IŞİD militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu saldırıya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, "13 Aralık'ta, Suriye'de tek başına hareket eden bir IŞİD silahlı saldırganının düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı. Silahlı saldırgan, çıkan çatışmada öldürüldü" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin, bu kişilerin ailelerine haber verildikten sonra açıklanacağı belirtildi.

TOM BARRACK'TAN KINAMA AÇIKLAMASI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" vurguladı.

Barrack, "Suriye'nin merkezinde ABD-Suriye hükümeti ortak devriyesine yönelik yapılan korkakça terörist saldırıyı şiddetle kınıyorum. 3 cesur ABD askeri ve sivil personelin kaybını üzüntüyle karşılıyoruz ve saldırıda yaralanan Suriye askerlerinin bir an önce iyileşmesini diliyoruz. Suriyeli ortaklarımızla birlikte terörizmi yenme kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.



Suriye’de bulunan kısıtlı sayıdaki ABD gücünün temel görevini hatırlatan Barrack, "Güçlerimiz, IŞİD’i bir kez ve tamamen yenmek, yeniden canlanmasını önlemek ve Amerikan vatanını terör saldırılarından korumak amacıyla Suriye’de kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Barrack, bu varlığın yerel Suriyeli ortakları güçlendirdiğini ve ABD’nin Orta Doğu’da büyük ölçekli bir savaşa girmesini engellediğini belirtti.



Saldırının faillerinin bulunması konusunda Suriye hükümetiyle eşgüdüm mesajı veren Barrack, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’nın, saldırının faillerini belirleme ve hesap sorma konusundaki güçlü kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz. Birlikte Suriye’deki terörizmi kökten silecek ve Amerikan halkına yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.



Donald Trump’ın "misilleme" mesajına paralel olarak Barrack, "Bu hain saldırıda parmağı olan her bir birey, finansör ve kolaylaştırıcı kararlılıkla takip edilecek, IŞİD tamamen yok edilene kadar bu görevden vazgeçmeyeceğiz. Amerikalılara yönelik her türlü saldırı, hızlı ve amansız bir adaletle karşılık bulacaktır" dedi.

"MİSİLLEME YAPACAĞIZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarına yaptığı kısa değerlendirmede, Suriye'deki saldırının "bir IŞİD saldırısı" olduğunu ifade etti.

Trump, "Suriye'de 3 büyük vatanseverin kaybının yasını tutuyoruz" diye konuştu.

IŞİD'le mücadelede Suriye'nin de kendileriyle birlikte yan yana mücadele verdiğini vurgulayan Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da saldırıdan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti.

"Bu, bize ve Suriye'ye yönelik bir IŞİD saldırısıydı ve çok çok üzücü." diyen Trump, misilleme yapıp yapmayacakları yönündeki bir soruya, "Evet, misilleme yapacağız" yanıtını verdi.

Trump, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise saldırıda 2 asker ve 1 sivil tercümanı kaybetmekten dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını belirtti.

DEAŞ'ın saldırısının "hem ABD'ye hem de Suriye'ye karşı" olduğunu kaydeden Trump, saldırının Suriye yönetiminin tam kontrolü altında olmayan bir bölgede düzenlendiğine işaret etti.

Trump, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bu saldırıdan dolayı son derece öfkeli ve rahatsız" ifadesini kullandı.

SAVUNMA BAKANI HEGSETH'TEN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de X hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'deki saldırıyı kınadı.

"Bu saldırıyı gerçekleştiren cani, bölgedeki müttefik kuvvetler tarafından öldürüldü" ifadesini kullanan Hegseth, ABD askerlerini hedef alan herkesin bunun karşılığını "acımasız şekilde" göreceğini kaydetti.