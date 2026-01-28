Suriye'de kadınlara makyaj yasağı: Valilikten “yasak değil” savunması

Suriye’nin Lazkiye kentinde valilik tarafından yayımlanan bir genelgeyle, kamu kurumlarında çalışan kadınların resmî çalışma saatleri boyunca makyaj yapmasının yasaklandığı bildirildi.

“Yerel Yönetim ve Çevre” başlığıyla yayımlanan genelgede, Lazkiye Valiliği’ndeki tüm devlet daireleri, kurumlar, kuruluşlar ve şirketler ile ilçe ve idari birimlere bağlı müdürlüklere (şehirler, kasabalar, belediyeler) hitap edildi.

Metinde, yöneticilerden kadın çalışanlara makyaj yapmalarına kesinlikle izin verilmediğinin bildirilmesi istendi.

Genelgede, talimata uyulmaması halinde kanun gereği yasal yaptırımların uygulanacağı vurgulandı. Belge, 26 Ocak 2026 tarihinde Lazkiye Valisi Muhammed Ahmed Osman imzasıyla yayımlandı.

VALİLİK KABUL ETTİ

Sosyal medyaya yansıyan genelgenin tepki çekmesinin ardından Lazkiye Valiliği'nin sosya medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada genelgenin yayınlandığı doğrulanırken, amacın hak ve özgürlükleri kısıtlamak olmadığı savunuldu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Genelgenin amacı bir yasak getirmek değil; aksine, kurumsal/mesleki görünümün düzenlenmesi, aşırıya kaçan kozmetik kullanımından kaçınılması yoluyla kişisel özgürlükler ile resmî çalışma ortamının gereklilikleri ve kamu kurumlarının toplum nezdindeki imajı arasında bir denge sağlanmasıdır" ifadelerine yer verildi.