"Suriye'de Kürtlere saldırıya onay" iddiası: İsrail'den açıklama

İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, ülkesinin Suriye'de Kürtlere saldırılmasına onay verdiğine ilişkin haberler hakkında "İsrail'in Suriyeli Kürtlere yönelik saldırısını asla onaylamadığını söyleyebilirim. Bunu yaptığımıza dair her türlü iddia yanlıştır" dedi.

Suriye'de cihatçı HTŞ ve beraberindeki güçlerin SDG'ye ve Kürtlerin yaşadığı bölgelere yönelik 6 Ocak'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Taraflar arasında yapılan ateşkes anlaşmalarına rağmen bölgede gerilim tırmanmaya devam ederken Reuters, Suriye geçici hükümetin cumhurbaşkanı Colani'nin SDG'nin elindeki bölgelere saldırmadan önce Paris'te görüştüğü İsrail heyetini bilgilendirdiğini yazdı. Haberde İsrail'in söz konusu görüşmede Kürtlere saldırıya "onay verdiği" belirtildi.

İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kürtlere saldırıya yeşil ışık" haberlerini yalanladı.

Paris'teki üçlü görüşmeye bizzat kendisinin katıldığını ifade eden Leiter, "İsrail'in Suriye ordusunun Suriyeli Kürtlere yönelik saldırısını asla onaylamadığını söyleyebilirim. Bunu yaptığımıza dair her türlü iddia yanlıştır" dedi.