Suriye'de Meclis yapısı ve seçim sistemi değişti

Suriye'de geçici hükümetin başı ve HTŞ lideri Colani, geçiş döneminde yapılacak seçimlere ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımladı.

Kararnameyle, Suriye Halk Meclisi’nin üye sayısı 250’den 210’a indirildi ve seçim yönteminde köklü değişiklikler getirildi.

MECLİSİN YAPISI YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Rûdaw'ın aktardığına göre yayımlanan düzenlemeyle, yeni Meclis'te 210 sandalyeden üçte ikisi illerde kurulacak özel seçici kurullar aracılığıyla belirlenecek. Sandalye dağılımı, nüfus yoğunluğu esas alınarak yapılacak.

Her seçim çevresinde, o bölgedeki milletvekili sayısının 50 katı kadar üyeden oluşan bir delege heyeti görev alacak. Bu heyetlerin yüzde 70’ini uzmanlar, yüzde 30’unu bölgenin önde gelen isimleri oluşturacak. Ayrıca heyet üyelerinin en az yüzde 20’sinin kadın olması zorunlu tutuldu. Halk Meclisi’ne aday olmak isteyen kişilerin önce bu heyetlere seçilmesi şart koşuldu.

ADAYLIK İÇİN YENİ KRİTERLER GETİRİLDİ

Seçimlerin düzenlenmesi için 'Yüksek Seçim Gözetim Komisyonu' kurulacak. Yerel düzeyde de alt komisyonlar görev yapacak ve boşalan üyeliklere Cumhurbaşkanı atama yapabilecek. Adaylık için 2011 öncesi Suriye vatandaşlığına sahip olmak, 25 yaşını doldurmuş olmak ve daha önce meclis üyeliği yapmamış olmak zorunlu hale getirildi.

Öte yandan koşullar arasında 'eski rejime veya terör örgütlerine destek vermemiş olmak', 'ayrılıkçılığı ya da dış güçlere bağlılığı savunmamış olmak' gibi muğlak kriterler de yer alıyor. aldı.

SEÇİM TAKVİMİ BELİRLENDİ

Alt komisyonların kesin aday listelerini açıklamasının ardından propaganda süreci başlayacak ve oy verme gününden bir gün önce sona erecek. Kararnamenin yayımlanmasını takip eden üç gün içinde Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı üyeleri ilk toplantıya çağıracak. Bu toplantıdan en geç yedi gün sonra ise meclis ilk oturumunu yapacak. Açılış oturumunda, en yaşlı üye başkanlık görevini üstlenecek, en genç üye ise kâtip olarak yer alacak.