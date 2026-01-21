Suriye'de mevcut durum: Görüşmeler sürüyor, ateşkes ihlalleri yaşanıyor

Suriye'de HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında ABD'nin katıldığı müzakerelerde 5 günlük ateşkese varıldı.

Dün akşam ilan edilen ateşkese rağmen özellikle Haseke ve Kobani kırsallarında düşük yoğunluklu çatışmalar yaşanıyor.

ŞAM YÖNETİMİ ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) raporlarına göre Haseke kırsalındaki Al-Ya'ribiya kasabasında SDG'ye ait askerî karargahlar kısa süreli saldırılara maruz kaldı. SOHR'un kaynaklarına göre geçici Şam hükümetine bağlı yerel silahlı gruplar, Halep'in kuzeyindeki Kobani kırsalındaki köylere yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak, Haseke kırsalındaki çeşitli bölgelerde SDG mevzilerine saldırarak ateşkesi ihlal etti.

Saldırılarla ilgili olarak sivillere yönelik suçlar ve ihlaller olduğu da iddia edildi.

Öte yandan IŞİD'lilerin tutulduğu ve uzun süre SDG'nin elinde bulunan kamplarla ilgili de gelişmeler yaşanıyor.

IŞİD'LİLERİN DURUMU

Haseke kırsalındaki Hol Kampı, SDG'nin çekilmesinin ardından kaçakçılık faaliyetlerine alan açtı. Yerel SOHR kaynaklarına göre, kaçakçılık ağları güvenlik SDG'nin çekilmesinden yararlanarak tutukluları çeşitli yollardan kaçırdı.

Katar merkezli bir haber kanalı Al Jazeera ise Mardin Nusaybin sınırında bulunan ve SDG'nin kontrol ettiği Kamışlı'da güçlü patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Suriye'de ateşkesin sağlandığı ve mutabakatın üzerinden devam edeceği mecvut harita ise şu şekilde:

MUTABAKAT SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Şam yönetimi, Halep'te SDG'nin kontrolündeki iki mahalleyi ele geçirdikten sonra yine SDG'nin kontrol ettiği ve Arap nüfusun çoğunlukta olduğu Deyrizor ve Rakka'da da kontrolü ele aldı.

Çatışmalar sırasında Suriye'nin atanmış cumhurbaşkanı Colani (Ahmed Şara) SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymadığını ilan ederek "tam entegrasyon" çağrısı yapmıştı.

SDG yöneticileri ise mutabakatı asıl ihlal eden gücün Şam yönetimi olduğunu savunarak Kürt halkının hedef alındığını belirtmiş ve uluslararası topluma çağrı yapmıştı.

Bu ortamda SDG lideri Mazlum Abdi ve Colani ateşkes anlaşması için bir araya geldi. "18 Ocak mutabakatı" olarak adlandırılan görüşmede Colani'nin Mazlum Abdi'den SDG mensuplarının bireysel şekilde orduya katılmasını, SDG'nin Haseke'den çekilmesini, Abdi'nin Haseke valiliği ve Savunma Bakan Yardımcılığı için aday göstermesini istediği iddia edildi.

Abdi'nin ise bunun "teslimiyet" anlamına geldiğini ve Haseke'nin SDG'de kalmasında ısrar ettiği öne sürüldü. Bu aşamada anlaşma sağlanamadı ve çatışmalar 1 gün daha devam etti. Dün akşam ilan edilen ateşkeste ise Suriye'de mevcut haritanın bir süre korunacağı, çatışmalara 5 gün ara verileceği, Mazlum Abdi'nin ateşkesin şartlarını heyeti ile görüşeceği kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriyeli Kürtlerin bütün kültürel ve siyasi haklarını elde edeceğini ancak SDG'nin merkezi hükümete eklemlenmesi gerektiğini ifade etti.