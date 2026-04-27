Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Suriye'de mühimmat patladı: 3 işçi hayatını kaybetti

Suriye'nin güneyinde bulunan Dera’nın doğusundaki Busra el Harir beldesinde bir mühimmatın patlaması sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dünya
  • 27.04.2026 15:35
  • Giriş: 27.04.2026 15:35
  • Güncelleme: 27.04.2026 15:39
Kaynak: AA
Suriye'de mühimmat patladı: 3 işçi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA / Arşiv

Suriye’nin güneyindeki Dera vilayeti kırsalında mühimmatın patlaması sonucu 3 işçi yaşamını yitirdi.

Suriye resmi ajansı SANA, Dera’nın doğusundaki Busra el Harir beldesinde "temizlik çalışması esnasında", eski devlet başkanı Beşar Esad döneminden kaldığı belirtilen bir mühimmatın patlaması sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), ülkede savaş kalıntılarının siviller için uzun vadeli ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

Bu tür patlamaların can kayıplarına ve ağır yaralanmalara yol açtığı aktarılan açıklamada ayrıca, savaş kalıntılarının günlük yaşamın normale dönmesini zorlaştırdığı, tarım ve eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilediği ve binlerce kişinin yaşadıkları bölgelere geri dönmesini engellediği kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol