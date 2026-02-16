Giriş / Abone Ol
Suriye'de mühimmat yüklü araç patladı: Çok sayıda yaralı!

Suriye'nin Suveyda ilinde patlama meydana geldi. Olayda çok sayıda kişi yaralandı.

Dünya
  • 16.02.2026 17:33
  • Giriş: 16.02.2026 17:33
  • Güncelleme: 16.02.2026 17:41
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde, mühimmat yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirmelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suveyda'nın El-Kureyya beldesinde silah ve mühimmat yüklü bir araçta patlama meydana geldi. Olayda ilk belirmelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Patlamanın, mühimmat yüklü aracın Sultan Paşa el-Atrash Türbesi yakınındayken meydana geldiği bildirildi.

