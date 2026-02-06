Suriye'de mutabakat yürürlükte: Kamışlı ve Haseke'de yeni dönem

Suriye'de HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan anlaşma uyarınca Haseke ve Kamışlı'da yeni dönem başladı.

Mutabakat uyarınca SDG'nin önerisiyle Haseke Valisi olarak atanan Nureddin İsa Ahmed, iki gün önce göreve başlamıştı.

Rûdaw'ın aktardığına göre Kamışlı'da da Şam yönetiminden gelen kolluk güçleri ile bölgede yerleşik bulunan asayiş ekipleri devriyelere başladı.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Özerk Yönetim Dış İlişkiler Yürütme Kurulu Üyesi Halid İbrahim şunları söyledi:

"Öncelikle güvenlik kurumları birbirine entegre edilecek. Gelen heyet bir güvenlik heyetidir ve asayiş güçleri de onlarla birliktedir. Ardından esirlerin ve cenazelerin değişimi gerçekleştirilecek. Bir sonraki aşamada ise Kobani üzerindeki kuşatma kaldırılacak ve sivil kurumlar yeniden çalışmaya başlayacak."

Plana göre, Haseke ve Kamışlı’da merkezi hükümete bağlı güvenlik güçlerinin tam olarak yerleşmesinin ardından süreç hızlanacak.

SDG ve geçici Suriye hükümeti arasında imzalanan anlaşma 2 Şubat'ta uygulanmaya başlamıştı. Mutabakat uyarınca Kürt kentlerine HTŞ yönetimindeki askeri güçler girmeyecek. SDG komutanı Mazlum Abdi, Haseke ve Kamışlı için "Geçici Suriye Hükümeti'ne bağlı bir güç Haseke ve Kamışlo'ya gelecek ve bu entegrasyonu takip edecek" demişti.

Anlaşma, SDG'nin kontrolü altındaki bölgelerdeki özerk yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarıyla birleştirilmesi ve sivil çalışanların kadrolarının korunmasını da kapsadığı aktarıldı.

Anlaşmanın maddeleri şu şekilde:

Birinci Aşama: Güvenlik ve Askerî Düzenlemeler

1.Son dönemde yaşanan olaylara bağlı olarak tüm cephelerde kalıcı ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi, tüm gözaltı ve baskınların durdurulması; IŞİD hapishanelerinin korunmasının SDG tarafından sürdürülmesi ve devam eden tahliye sürecine tam lojistik destek sağlanması.

2.SDG güçlerinin Haseke ve Kamışlı şehirlerinden, mutabık kalınan askeri kışlalara çekilmesi; buna karşılık Suriye ordusunun derhal Haseke’nin güneyindeki Şeddadi kasabasına çekilmesi.

3.Suriye Savunma Bakanlığı tarafından Haseke ili için bir askeri tümen kurulması ve SDG güçlerinin üç tugay halinde bu yapıya entegre edilmesi.

4.Kobani’deki askeri gücün, Halep ilindeki bir askeri tümen bünyesine bağlı bir tugay olarak entegre edilmesi.

İkinci Aşama: Güvenlik ve İdari Düzenlemeler

( 02.02.2026 / Pazartesi )

5.Güvenlik ve istikrarı güçlendirmek amacıyla Haseke ve Kamışlo şehirlerinin her birine sembolik olarak güvenlik araçlarının girişi ve DSG’ye bağlı güvenlik güçlerinin İçişleri Bakanlığı bünyesinde entegrasyon sürecinin başlatılması.

6.Yerel yöneticilerin atanması:

•Haseke Valisi, SDG’nin önerisiyle atanır.

•İl Güvenlik Müdürü, Suriye hükümetinin önerisiyle atanır.

•Savunma Bakan Yardımcısı, SDG’nin önerisiyle atanır.

Üçüncü Aşama: Hayati Tesislerin Devralınması ve Lojistik İşlemler

(En fazla 10 gün içinde)

7.Hayati tesislerin devralınması:

•Rümeylan ve Süveyde petrol sahalarının Enerji Bakanlığı tarafından devralınması ve sivil çalışanların entegrasyonu.

•Kamışlı Havalimanı’nın Sivil Havacılık Kurumu tarafından devralınması.

Dördüncü Aşama: Sivil Kurumların Devralınması

(En fazla bir ay içinde)

8.Kara Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü’nden bir ekibin Semalka ve Nusaybin sınır kapılarına gönderilmesi, sivil personelin resmî olarak görevlendirilmesi, sınır kapılarının silah ve yabancıların ülke dışından girişinde kullanılmasının engellenmesi ve kapıların derhal faaliyete geçirilmesi.

9.Suriye hükümetinin Haseke ilindeki tüm sivil kurumları devralması, özerk yönetim kurumlarının devlet kurumlarıyla birleştirilmesi ve bu kurumlarda çalışan sivil personelin kadroya alınarak görevlerinin güvence altına alınması.

Tüm Taraflar İçin Bağlayıcı Hükümler

(Tüm süreç boyunca geçerlidir)

10.Tüm taraflarca, özellikle Kürt bölgeleri başta olmak üzere, askeri güçlerin şehir ve kasabalara girişinin yasaklanması.

11.Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi tarafından verilen tüm ilk, orta, lise ve üniversite diplomaları ile meslek yüksekokulu belgelerinin denklik ve resmi onayının sağlanması.

12.Tüm yerel, kültürel ve sivil toplum kuruluşları ile medya kurumlarının ilgili bakanlıkların mevzuatına uygun şekilde ruhsatlandırılması.

13.Eğitim Bakanlığı ile birlikte Kürt toplumunun eğitim sürecinin ele alınması ve eğitsel özgünlüklerin gözetilmesi.

14.Tüm yerinden edilmiş kişilerin (Afrin, Şeyh Maksud, Resulayn / Serekaniye) şehir ve köylerine dönüşünün sağlanması ve bu bölgelerdeki sivil yönetimler içinde yerel yöneticilerin atanması.