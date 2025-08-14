Suriye'de orman yangınları üçüncü gününde: Hama ve Lazkiye’de tahliyeler başladı

Suriye’nin Hama ve Lazkiye kentlerinde üç gündür etkili olan orman yangınları, rüzgâr ve zorlu arazi koşulları nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Yangınların yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine çok sayıda sivil tahliye edildi.

Suriye'nin resmi haber sitesi SANA'nın aktardığına göre, Hama'nın batısındaki Fakrou, Anab ve Neba El Tayib bölgelerinde başlayan orman yangınları, rüzgârın etkisiyle geniş alanlara yayıldı. Alevlerin bazı evlere yaklaşması sonucu bölgede yaşayan siviller tahliye edildi.

Gab Kalkınma Kurumu Basın Ofisi Müdürü Muhammed El Şeyh, SANA'ya yaptığı açıklamada, yangınların Lazkiye iline bağlı Ceble kırsalındaki Beyt Yaşut bölgesine kadar ilerlediğini belirterek, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü ifade etti.

İKLİM KOŞULLARI, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI GÜÇLEŞTİRİYOR

Lazkiye'de orman yangınları üçüncü gününde de devam ediyor. Sivil savunma ekipleri, birden fazla noktada çıkan yangınlara müdahale etmeye devam ediyor. Ancak arazi yapısı ve zorlu iklim koşulları, yangın söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

Suriye İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürü Abdülkafi Keyyal, son iki günde çıkan yangınların ''son derece tehlikeli'' olarak değerlendirdi. Keyyal, yangının özellikle Deyr Mama bölgesindeki dağlık alanlarda kritik seviyeye ulaştığını, bölgenin coğrafi yapısının müdahaleyi zorlaştırdığını belirtti. Keyyal, ''Dün Vadi bölgesinde kontrol sağlandı, ancak bugün Deyr Mama’daki yangının yayılmasını önlemek için tüm gücümüzü seferber ettik'' dedi.

Suriye Sivil Savunma Kurumu yaptığı açıklamada, Lazkiye ve Hama kentelirnde eş zamanlı çıkan altı büyük orman yangınına müdahale edildiğini duyurdu. Açıklamada, rüzgâr, sarp arazi ve sıcak hava gibi etkenlerin yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği, yerel halkın da çalışmalara destek verdiği bildirildi.