Suriye'de SDG ile hükümet güçleri arasında çatışma: ABD'den çağrı geldi

Suriye'de geçici hükümete bağlı güçler ile SDG'ye bağlı güçler arasında başlayan çatışma devam ediyor.

SDG güçleri, Suriye'nin Halep kentindeki Dayr Hafir'de hükümet güçleriyle çatıştıklarını ifade etti.

SDG, hükümet güçlerinin bölgedeki dört ayrı mevzisine saldırı düzenlediklerini kaydetti.

Yapılan açıklamada, saldırının Halep’in doğusundaki Deyr Hafir bölgesinde yer alan El-İmam köyünde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu tekrar eden saldırılar, kasıtlı bir tırmandırmadır ve bölgenin istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tutumdan dolayı Şam hükümetini tamamen sorumlu tutuyoruz. Güçlerimiz, meşru savunma hakkını tam güç ve kararlılıkla kullanma konusunda her zamankinden daha hazırlıklıdır."

Suriye'de hükümet güçleri ile SDG güçleri arasındaki çatışmalar 2 Ağustos Cumartesi günü başlamıştı.

Her iki tarafta çatışmalar hakkında birbirini suçlamıştı.

Suriye Savunma Bakanlığı, SDG'nin kırsal kesimde bir ordu karakoluna roket saldırısı düzenlediğini ifade etmişti. SDG ise "sivillere yönelik bir topçu saldırısına karşılık verdiğini" belirtmişti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'ne dayandırdığı haberde, "hükümet güçlerinin, Menbiç kırsalındaki Keyyariyye köyü yakınlarında SDG konuşlu birliğe sızma girişiminin engellendiği" belirtilmişti.

Haberde, "SDG güçleri, bilinmeyen sebeplerle ve sorumsuz bir şekilde, Keyyariyye köyü ile çevresindeki sivil yerleşim alanlarını roketlerle hedef aldı. Saldırılar sonucu 4 asker ile 3 sivil yaralandı" ifadeleri kullanılmıştı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye'deki çatışmalar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Barrack, açıklamasında, "Dün Süveyda ve Menbiç'te rahatsız edici şiddet olayları patlak verdi. Diplomasinin şiddet olaylarını durdurmak ve barışçıl, kalıcı bir çözüm oluşturmak için en iyi yol olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Tom Barrack, şunları söyledi: "ABD, Süveyda'da bir çözümün sağlanmasına yardımcı olmaktan ve Fransa ile birlikte kuzeydoğunun birleşik Suriye'ye yeniden entegrasyonunu sağlama konusunda arabuluculuk yapmaktan gurur duymaktadır. Önümüzdeki yol Suriyelilere aittir — tüm tarafları sükuneti korumaya ve kan dökülmeden diyalog yoluyla anlaşmazlıkları çözmeye çağırıyoruz. Suriye istikrarı hak ediyor. Suriyeliler barışı hak ediyor."

Disturbing violence erupted yesterday in Suwayda, and in Manbij. Diplomacy is the best way to stop violence and build a peaceful, lasting solution. 🇺🇸 is proud to have helped mediate a solution in Suwayda and to be co-mediating with 🇫🇷 the reintegration of the northeast into a…