Suriye'de seçim: 6 bin kişi oy kullandı, Meclis'in 3'te 1'ini Colani atayacak

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi ve Şam'da yönetimi HTŞ öncülüğündeki selefi cihatçı örgütlerin ele geçirmesinin ardından ilk 'seçim' pazar günü yapıldı, sonuçları açıklandı.

Yapılan bu seçimde, Suriye’nin yeni anayasasını hazırlayacak 210 kişilik meclisin 127 vekili seçildi. Meclisin geri kalan 3’te birinden fazlasını ise geçici hükümetin cumhurbaşkanı olarak atanan Colani (Ahmed Şara) seçecek.

SEÇİM SÜRECİ

Seçim sürecindeki prosedürler, Colani'nin atadığı bir Yüksek Seçim Komtesi tarafından yürütüldü. Bu komite, Suriye’nin 2011 nüfus sayım rakamlarını baz alarak, Suriye genelinde seçim bölgeleri oluşturdu

Komite her seçim bölgesi için en az 3 yerel komite üyesi atadı, Şam ve Halep gibi yüksek nüfuslu seçim bölgelerinde ise bu sayı altı veya dokuza çıktı.

PARLAMENTOYA YALNIZCA 6 KADIN GİRDİ

Komite, ülke genelinde 49 seçim bölgesinde bin 578 adayın yarıştığını ve 119 adayın parlamentoya girmeye hak kazandığını açıkladı. Yalnızca 6 kadın aday parlamentoya girmeye hak kazandı.

Yüksek Seçim Komitesi Sözcüsü Nawar Necme, başkent Şam’da düzenlediği basın toplantısında seçim sürecinin 'adil, şeffaf ve yargı gözetiminde' tamamlandığını öne sürdü.

Seçim sonuçlarına göre, Halep’ten 30, Şam’dan 10, Şam Kırsalı'ndan 12, Humus’tan 12, Hama’dan 12, Lazkiye’den 10, Tartus’tan 2, Deyrizor’dan 10, İdlib’den 12, Dera’dan 6 ve Kuneytra’dan 3 milletvekili Halk Meclisi’ne girmeye hak kazandı. Öte yandan Süveyda, Haseke ve Rakka kentlerinde seçim yapılmadı.

MİLYONLAR BOYKOT ETTİ

Suriye'de seçimlere katılımın beklentilerin de altına kalması meşruiyet sorunlarını beraberinde getirirken Kürtler, Aleviler ve Dürziler seçimler boykot etti ve sonuçlarını tanımadıklarını bildirdi.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi (Rojava) seçimleri “tek taraflı bir mizansen” olarak nitelendirerek, “Tüm etnik ve siyasi bileşenleri içermeyen herhangi bir seçim süreci başarısızlığa mahkumdur” açıklamasını yaptı.

Süveyda’daki Dürziler de seçimleri “Şam’daki hükümetin otoriter bir hamlesi” olarak tanımlayarak, sürece katılmayı reddettiklerini bildirdi.

Ayrıca, Suriye ve Diaspora’daki Alevi İslam Yüksek Konseyi de seçimleri kesin biçimde reddederek, süreci “meşruiyetten yoksun ve halkın iradesini yansıtmayan bir atama girişimine kılıf” olarak değerlendirdi.