Suriye'de silahlı gruplar kendilerini feshetme kararı aldı

Suriye’deki yeni yönetim, Baas Partisi'ni deviren silahlı gruplarla kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, Esad yönetimini deviren silahlı grupların komutanları, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Colani) ile bir araya geldi.

Toplantıda yeni yönetim, "kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme" konusunda silahlı gruplarla anlaştı.

Çok sayıda Baas karşıtı silahlı grup, Heyet Tahrir Şam liderliğinde 27 Kasım mevcut Suriye yönetimine yönelik başlatılan operasyonda yer almıştı.