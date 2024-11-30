Suriye'de son durum: Cihatçılar Halep'e girdi, Rusya asker göndermeye hazırlanıyor

Suriye'nin kuzeyinde Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı örgütler dün akşam saatlerinde Halep'e girdi.

El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra bağlantılı HTŞ öncülüğünde çarşamba günü harekete geçen cihatçılar, 4 yılın ardından geniş kapsamlı bir saldırı düzenleyerek 3 günde Suriye'nin en büyük ikinci kenti olan Halep'e girdi.

Öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenleri üzerinden Halep merkezine giren HTŞ ve bağlı örgütler, kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaştı.

Cihatçılar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.

RUSYA ASKERÎ BİRLİK GÖNDERECEK

Reuters'ın aktardığına göre Suriye Ordusu'na bağlı askerî kaynaklar HTŞ'ye bağlı grupların Halep'i tamamen ele geçirme ihtimalinin küçümsenmemesi gerektiğini söylüyor. Öte yandan Halep'in savunulması için Rusya'nın 72 saat içinde askerî birlik göndereceği kaydediliyor.

AA'nın aktardığına göre Rus savaş uçaklarının bugün akşam saatlerinde Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesine düzenlediği hava saldırısında Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) mensup 8 kişi öldü.

Uzun yıllardır Idlib'e sıkışan cihatçılar örgütler 2016'dan beri ilk kez Halep'e girerken Beşar Esad yönetimindeki Suriye Ordusu’nun 'güvenli şekilde geri çekildiği' belirtiliyor. AFP'nin aktardığına göre cihatçılarla Suriye Ordusu arasındaki çatışmalarda 24'ü sivil 242 kişi öldü.

RUSYA 8 YIL SONRA HALEP'İ HAVADAN VURDU

Halep'in çoğunluğunun muhaliflerin eline geçtiğini duyuran Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Rusya'nın 2016'dan bu yana ilk kez Halep'i havadan vurduğunu duyurdu. Halep çevresindeki durumun Suriye'nin egemenliğinin ihlali olduğunu belirten Rusya, Esad'a "düzeni yeniden kurma" çağrısı yaptı.

İRAN DA DEVREDE

The Moscow Times ise cihatçıların Halep'e girmesinin ardından Rusya'nın yanı sıra İran destekli milis güçlerin de Şam yönetimini savunmak için devreye girdiğini yazdı.

HAVALİMANI KAPATILDI

Diğer yandan Suriyeli yetkililer, Halep Uluslararası Havalimanı'nın kapatıldığını duyurdu. Havalimanında tüm uçuşlar durduruldu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şunları söyledi:

"İdlip’e yönelik son dönemdeki saldırıların, Astana mutabakatlarının ruhuna ve işleyişine zarar verecek boyuta ulaştığı ve ciddi sivil kayıplara yol açtığı konusunda gerekli uyarıları çeşitli uluslararası platformlarda yapmış ve bu saldırıların durdurulması gerektiğini kayda geçirmiştik. Nitekim, son günlerde yaşanan çatışmalar, bölgedeki gerginliğin istenmeyen şekilde artmasına sebep olmuştur."

Sözcü Keçeli, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemsendiğini de "Gelişmeleri, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğüne atfettiğimiz önem ve terörle mücadeleye verdiğimiz öncelik çerçevesinde çok yakından takip ediyoruz" şeklinde ifade etti.