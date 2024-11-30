Suriye'de son durum: Cihatçılar, Halep ve İdlib'in ardından Hama'ya yöneldi

Suriye'nin kuzeyinde Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı örgütler dün akşam saatlerinde Halep'e girdi.

El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra bağlantılı HTŞ öncülüğünde çarşamba günü harekete geçen cihatçılar, 4 yılın ardından geniş kapsamlı bir saldırı düzenleyerek 3 günde Suriye'nin en büyük ikinci kenti olan Halep'e girdi.

SURİYE ORDUSU HALEP'TEN ÇEKİLDİ

Öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenleri üzerinden Halep merkezine giren HTŞ ve bağlı örgütler, kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaştı.

Esad yönetimi, karşı saldırıya hazırlanmak için geçici olarak Halep'ten çekildiğini açıkladı.

Cihatçılar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.

Halep kent merkezinin büyük bir bölümünü ve İdlib ilinin tümünü Esad yönetiminden alan silahlı cihatçı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan Hama iline doğru ilerliyor.

RUSYA ASKERÎ BİRLİK GÖNDERECEK

AA'nın aktardığına göre Rus savaş uçaklarının bugün akşam saatlerinde Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesine düzenlediği hava saldırısında Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) mensup 8 kişi öldü. Rusya'nın 72 saat içinde askerî birlik göndereceği de kaydediliyor.

Uzun yıllardır Idlib'e sıkışan cihatçılar örgütler 2016'dan beri ilk kez Halep'e girerken Beşar Esad yönetimindeki Suriye Ordusu’nun 'güvenli şekilde geri çekildiği' belirtiliyor. AFP'nin aktardığına göre cihatçılarla Suriye Ordusu arasındaki çatışmalarda 24'ü sivil 242 kişi öldü.

RUSYA 8 YIL SONRA HALEP'İ HAVADAN VURDU

Halep'in çoğunluğunun muhaliflerin eline geçtiğini duyuran Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Rusya'nın 2016'dan bu yana ilk kez Halep'i havadan vurduğunu duyurdu. Halep çevresindeki durumun Suriye'nin egemenliğinin ihlali olduğunu belirten Rusya, Esad'a "düzeni yeniden kurma" çağrısı yaptı.

İRAN DA DEVREDE

The Moscow Times ise cihatçıların Halep'e girmesinin ardından Rusya'nın yanı sıra İran destekli milis güçlerin de Şam yönetimini savunmak için devreye girdiğini yazdı.

HAVALİMANI SDG'YE DEVREDİLDİ

Diğer yandan Suriyeli yetkililer, Halep Uluslararası Havalimanı'nın kapatıldığını duyurdu. Havalimanında tüm uçuşlar durduruldu.

Şam yönetimi, Halep Uluslararası Havalimanı ile kuzey kırsaldaki stratejik öneme sahip Nübbül ve Zehra beldeleri ile Halep Sanayi Bölgesi, Tel Hasıl ve Tel Arn bölgelerini YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) devretti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şunları söyledi:

"İdlip’e yönelik son dönemdeki saldırıların, Astana mutabakatlarının ruhuna ve işleyişine zarar verecek boyuta ulaştığı ve ciddi sivil kayıplara yol açtığı konusunda gerekli uyarıları çeşitli uluslararası platformlarda yapmış ve bu saldırıların durdurulması gerektiğini kayda geçirmiştik. Nitekim, son günlerde yaşanan çatışmalar, bölgedeki gerginliğin istenmeyen şekilde artmasına sebep olmuştur."

Sözcü Keçeli, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemsendiğini de "Gelişmeleri, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğüne atfettiğimiz önem ve terörle mücadeleye verdiğimiz öncelik çerçevesinde çok yakından takip ediyoruz" şeklinde ifade etti.