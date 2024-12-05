Suriye'de son durum: Cihatçılar ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar Hama'da yoğunlaştı

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı çetelerin geçtiğimiz çarşamba günü Suriye ordusuna saldırmasıyla başlayan çatışmalar devam ediyor.

Halep'i ele geçiren HTŞ ile Suriye ordusundaki çatışmalar Hama'da kilitlendi.

Reuters haber ajansı, cihatçı çetelerin, Suriye ordusunun kontrolündeki Hama kentine girdiklerini iddia etti.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada ise cihatçıların kent merkezi dışına itildiği ve cihatçıların operasyonunun başarısız olduğu bildirildi.

"CİHATÇILAR HAMA'YI KUŞATTI" İDDİASI

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), cihatçı güçlerin, Suriye'nin dördüncü büyük vilayeti olan Hama'yı üç taraftan kuşatma altına alındığını iddia etti. Yapılan açıklamada, Suriye ordusunun cihatçıları geri püskürtmeye hazırlandığı ifade edildi.

Cihatçıların, Suriye ordusu tarafından bölgedeki Zeyn el-Abidin Dağı'ndan uzaklaştırılırken, SOHR’a göre bugün cihatçılar buranın kontrolünü almayı başardı.

Suriye hükümetine bağlı yerel yetkililer, cihatçıların şehre girmediğini ve bu iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Suriye medyası ise Hama'nın kuzeyinde HTŞ'nin kontol altına aldığı Kimhanah kasabasında Suriye ordusu ile cihatçılar arasında şiddetli çatışmaların devam ettiğini kaydetti.

SURİYE ORDUSU DÜN KARŞI SALDIRI BAŞLATMIŞTI Suriye devletine bağlı medya kuruluşları Suriye ordusunun, dün karşı bir operasyon başlatarak silahlı gruplara ait mühimmat depoları ve araçlara yönelik hava saldırıları düzenlediğini, Hama'nın kuzey doğusu ve kuzey batı kırsalında yoğun çatışmalara girdiğini belirtti. Suriye ordusunun operasyonun devam ettiği ve Hama şehir mekezinin güvenlik çemberinin 20 kilometre genişletildiği ifade edildi.

İRAN DESTEKLİ GRUPLARDAN SURİYE ORDUSUNA DESTEK

İran destekli grupların, Irak üzerinden Suriye hükümetine destek birlikleri gönderdiği belirtildi.

AA'nın aktardığına göre, İran destekli gruplar 3 gündür Irak üzerinden Suriye ordusuna desteğe gidiyor.

Destek birlikleri, her gün yaklaşık 50 arabayla Suriye-Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinden Suriye'ye giriş yapıyor.

Elbukemal ilçesine bağlı Suveyiyye köyünde bulunan bahçelerden geçen birlikler, Meyadin ilçesi ve Halep kırsalı üzerinden Hama cephelerine varıyor.

Gelen gruplar arasında Zeynebiyyun ve Fatimiyyun tugaylarının yanı sıra İran Devrim Muhafızları yer alıyor.

Bazı konvoylarda, çok namlulu roket atar (ÇNRA) ve 23 milimetrelik uçaksavarın olduğu pikap araçları bulunuyor.

RUSYA VE MISIR 'SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile Suriye'deki durumu telefonda ele aldığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Abdulati telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye'deki durumun ele alındığı görüşmede, "bu ülkedeki durumun gerginleşmesinden endişe duyulduğu, Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne destek verildiği, tüm bölgenin istikrarsızlaşmasına yol açabilecek terör tehdidinin önlenmesi gerektiği" belirtildi.