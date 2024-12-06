Suriye'de son durum: Cihatçılar kritik 2 ilçeyi daha ele geçirdi

Suriye’de Halep’in ardından Hama’ya da giren Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı çeteler adım adım Şam’a ilerliyor.

Cihatçılar başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde, Rasten ve Telbise ilçelerini ele geçirdi.

Suriye ordusuyla 27 Kasım'dan bu yana çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren HTŞ'nin başını çektiği cihatçılar Humus ilinde ilerliyor.

Cihatçılar, Suriye ordusuna ait tank ve askeri araçları ele geçirdi / AA

Sabah saatlerinde Humus ilinin kapısı durumundaki Rasten ile Telbise ilçeleri bu çeteler tarafından ele geçirildi.

Rasten ve Telbise, Halep-Hama-Humus'u birbirine bağlayarak Şam'a uzanan M5 karayolu üzerinde bulunuyor.

ÇATIŞMALAR 27 KASIM'DA BAŞLADI

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Suriye ordusuyla cihatçı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü Suriye yönetiminden alan cihatçı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Cihatçı çeteler Hama kent merkezinde kutlama yaptı / AA

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini de ele geçirdi.

HAMA NEDEN ÖNEMLİ?Suriye'nin en büyük kentlerinin, nüfus yoğunluğunun, verimli arazilerin, denize ulaşımın ve başkent Şam'ın bulunduğu batı kesimlerinde yer alan Hama, bu hattın ortasında olması nedeniyle Suriye ordusu için hem kuzey-güney hem de ülkenin kalan kesimleriyle bağlantısını sağlayan merkezi bir konumda yer alıyor. Halep'ten gelip Hama'dan geçen M5 karayolu, Humus ve ardından Şam’a ulaşarak ülkenin en büyük illerini birbirine bağlıyor.



KUZEYLE BAĞLANTI KOPTUHama'nın cihatçı grupların kontrolüne girmesiyle başkent Şam'ın İdlib ve Halep'le bağlantısı da koparken, başkentin aynı zamanda cihatçıların ilerleme istikametinde yer alması Suriye hükümeti açısından daha büyük bir tehlike anlamına geliyor.



Savaş boyunca Hama'nın Suriye hükümeti açısından bir diğer önemi, merkezi konumu nedeniyle askeri gücünün ağırlık noktasını burada kurmuş olmasıydı. Havalimanları, silah üretim tesisleri, silah depoları gibi önemli altyapılar Hama ile Humus arasında konuşlandırılmıştı.



Hama'nın bir diğer önemi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın memleketi olan ve ülkenin Akdeniz'e açılan kapısı durumundaki Lazkiye'ye açılan bir kapı olması. Cihatçı grupların Hama'dan Humus'a ilerlemesi durumunda başkent Şam'ın bulunduğu bölgenin Akdeniz'le irtibatı kopabilir.

RESTEN OTOBAN KÖPRÜSÜ HAVA SALDIRISINA UĞRADI

Öte yandan Humus ile Hama illerini birbirine bağlayan Resten otoban köprüsüne, kimliği belirsiz uçaklar tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Humus'ta bulunan ve kenti Hama ve kuzeydeki bölgelerle bağlayan Resten otoban köprüsü, kimliği belirsiz uçaklarca bombalandı.

Söz konusu köprü iki ili, kara yoluyla bağlayan en önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.