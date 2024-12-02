Suriye'de son durum: HTŞ Hama'da durduruldu, YPG Tel Rıfat'ı kaybetti

Suriye’de uzun zamandır Idlib’in kontrolünü elinde tutan Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçıların çarşamba günü başlattığı saldırıyla Halep’i Suriye Ordusu’nun elinden almasıyla çatışmalar yeniden şiddetlendi.

El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra bağlantılı HTŞ ve bağlı örgütler, çarşamba günü düzenledikleri saldırılarla Suriye'nin en büyük nüfusa sahip kenti olan Halep'i ele geçirdi.

Esad yönetimi, karşı saldırıya hazırlanmak için geçici olarak Halep'ten çekildiğini açıkladı.

HTŞ'NİN İLERLEYİŞİ HAMA'DA DURDURULDU

HTŞ, Halep'in ardından Hama'ya yönelerek kentin çeperlerindeki yerleşim yerlerini ele geçirdi. Daha sonra ilçe merkezine yönelen HTŞ, Suriye Ordusu tarafından ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta durduruldu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, HTŞ ile Suriye Ordusu arasındaki çatışmalarda şu ana kadar 311 kişinin öldüğünü açıkladı.

ESAD'DAN 'TERÖRİZM VURGUSU'

Suriye'nin resmi devlet medyasında yer alan habere göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Halep ve Idlib'deki gelişmelere ilişkin Abhazya'nın geçici Cumhurbaşkanı Badra Ganba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Buna göre Esad, Ganba ile görüşmesinde "isyancıları güç kullanarak yeneceklerini" dile getirirken, “Terörizm ancak güç dilinden anlar ve terörü kim desteklerse, bu dille yeneceğiz" dedi.

SURİYE VE RUSYA'DAN IDLİB'E HAVA SALDIRISI

Öte yandan Esad yönetimi ve Rusya, dün Idlib'e hava saldırısı düzenledi. HTŞ, kontrol ettiği bölgelerde Suriye ve Rusya'nın ortak düzenlediği hava saldırıları nedeniyle 16 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

İRAN DESTEKLİ MİLİSLER SURİYE'DE

Suriye ordusundan iki kaynağa göre İran destekli milisler gece saatlerinde Irak'tan Suriye'ye girdi ve Suriye Ordu güçlerine takviye sağlamak üzere ülkenin kuzeyine doğru yola çıktı.

Reuters'a konuşan Suriye ordusundan üst düzey bir yetkili, Irak'tan çok sayıda İran destekli Haşdi Şaabi mensubunun El Bukemal kapısı yakınlarındaki bir askerî güzergahtan Suriye'ye geçtiğini söyledi.

Milislerin Irak'ın Katiab Hizbullah ve Fatemiyoun gruplarını da içerdiğini belirten kaynak, “Bunlar kuzeydeki cephe hatlarındaki yoldaşlarımıza yardım için gönderilen yeni takviyeler” dedi.

YPG, TEL RIFAT'I KAYBETTİ

Dün çatışmaların yoğunlaştığı bir başka bölge ise Tel Rıfat oldu. Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu (SMO), 2016'dan beri YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'ı ele geçirdi.

MAZLUM ABDİ'DEN AÇIKLAMA

Çatışmalarla ilgili açıklama yapan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, "Halkımızın güvenliğini sağlamak ve Tel Rıfat ile Şehba'dan halkımızı kuzeydoğu Suriye'nin güvenli bölgelerine tahliye etmek için Suriye'deki tüm ilgili taraflarla iletişim kurmak için çalışıyoruz” dedi.

4 ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA

Saldırılara ilişkin ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, çatışmaların sonlandırılması çağrısı yapılırken siyasi çözümün 'Suriye öncülüğünde' olması gerektiği vurgulandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Suriye'de başlayan çatışmalarda hiçbir tarafı desteklemek niyetinde olmadıklarını söyledi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi, dün Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü. Erakçi, Suriye'de yaşananların ABD'nin bölgeyi kaosa sürükleme planının bir parçası olduğunu belirterek, "Geçmişte olduğu gibi, Suriye bir kez daha kazanan taraf olacaktır" dedi.

Suriye Ordusu ve devletine desteğin İran'ın stratejik politikası olduğunu belirten Erakçi, bu desteğin devam edeceklerini vurguladı. Erakçi, bugün Türkiye'ye gelecek.