Suriye'de son durum: Suriye Ordusu Fırat'ın doğusundan çekildi

Suriye'de 10 gün önce El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra bağlantılı HTŞ'nin saldırılarıyla tekrar şiddetlenen çatışmalar devam ediyor.

İlerlemeye devam eden HTŞ ve cihatçı gruplar, Ürdün sınırındaki Dera'yı da ele geçirdi.

Kırsal kesimde çok sayıda yerleşim yerini ve askerî noktayı ele geçirerek ilerleyen HTŞ öncülüğündeki cihatçılar, il merkezinin kontrolünü de Suriye Ordusu'ndan aldı.

"ŞAM'A 20 KM UZAKLIKTAYIZ"

HTŞ komutanı Hassan Abdul Ghany, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Dera'nın kuzeyindeki Sanameyn'e girdiklerini, Şam'ın güney kapısına 20 kilometreden daha yakın bir mesafede bulunduklarını söyledi.

Humus şehrinde de ilerleyen cihatçılar, kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı. HTŞ Humus'u tamamen ele geçirirse Esad yönetiminin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye ile bağlantısını kesecek. Öte yandan cihatçılar, başkent Şam'a 160 kilometre kadar yaklaştı.

DERA'NIN ÖNEMİ

Dera, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın da sembol şehirlerinden biriydi. Şehir, 2012'den 2018'e kadar Esad yönetiminin kontrolünden çıkmış, 2018'de Suriye Ordusu Dera'nın kontrolünü tamamen ele aldığını duyurmuştu. Dera'nın nüfusu iç savaştan önce 100 bindi.

SURİYE ORDUSU FIRAT'IN DOĞUSUNDAN ÇEKİLDİ

AA'nın aktardığına göre Suriye Ordusu, Fırat Nehri'nin doğusundan tamamen çekildi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinde kontrol ettiği bölgelerden çekilerek buraları tamamen YPG'ye devretti.

EL BAB'TA YPG VE SMO ARASINDA ÇATIŞMA

YPG ve Suriye Milli Ordusu (SMO) arasındaki çatışmalar ise sürüyor. Esad'ın Deyrizor'u YPG'ye bırakmasının ardından YPG Humus'ta da bazı kırsal bölgelerin kontrolünü ele aldı. Halep'e bağlı El Bab'da ise YPG ve SMO arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Menbiç Askeri Meclisi, El Bab bölgesinde SMO tarafından gerçekleştirilen saldırılara karşılık veridliğini ve SMO'nun püskürtüldüğünü duyurdu. Öte yandan SMO'nun Menbiç'e de saldırdığı belirtiliyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, hazırlıklarının tamamlandığını ve bir saldırı olması halinde Menbiç'i savunacaklarını söylemişti.

İSRAİL'DEN TAKVİYE BİRLİK

İsrail ordusu ise Suriye'deki gelişmelerin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurdu

ÜÇLÜ GÖRÜŞME YAPILACAK

Suriye'deki gelişmelerin ardından diplomatik temaslar da hız kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü. Bugün ve yarın Katar'ın başkentinde düzenlenecek 22. Doha Forumu'nda ise Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında üçlü görüşme yapılacak.