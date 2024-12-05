Suriye'de son durum: Suriye ordusu, Hama'nın dışına çekildi

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı çetelerin geçtiğimiz çarşamba günü Suriye ordusuna saldırmasıyla başlayan çatışmalar devam ediyor.

Halep'i ele geçiren HTŞ ile Suriye ordusundaki çatışmalar Hama'da kilitlendi.

Cihatçılar, Hama merkezinin Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerini ele geçirdi, kent merkezinin iç kesimlerine girerek burada kontrolü sağladı.

SURİYE ORDUSU, HAMA'DAN ÇEKİLDİ

Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamada, cihatçıların şehre girmesi üzerine ordunun şehrin dışına çekilerek yeniden mevzilendiği belirtildi.

Öte yandan HTŞ komutanı Hasan Abdul Ghany, "Hama merkez hapishanesindeki mahkumlar serbest bırakıldı" açıklamasını yaptı.

SURİYE ORDUSU DÜN KARŞI SALDIRI BAŞLATMIŞTI Suriye devletine bağlı medya kuruluşları Suriye ordusunun, dün karşı bir operasyon başlatarak silahlı gruplara ait mühimmat depoları ve araçlara yönelik hava saldırıları düzenlediğini, Hama'nın kuzey doğusu ve kuzey batı kırsalında yoğun çatışmalara girdiğini belirtti. Suriye ordusunun operasyonun devam ettiği ve Hama şehir mekezinin güvenlik çemberinin 20 kilometre genişletildiği ifade edildi.

İRAN DESTEKLİ GRUPLARDAN SURİYE ORDUSUNA DESTEK

İran destekli grupların, Irak üzerinden Suriye hükümetine destek birlikleri gönderdiği belirtildi.

AA'nın aktardığına göre, İran destekli gruplar 3 gündür Irak üzerinden Suriye ordusuna desteğe gidiyor.

Destek birlikleri, her gün yaklaşık 50 arabayla Suriye-Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinden Suriye'ye giriş yapıyor.

Elbukemal ilçesine bağlı Suveyiyye köyünde bulunan bahçelerden geçen birlikler, Meyadin ilçesi ve Halep kırsalı üzerinden Hama cephelerine varıyor.

Gelen gruplar arasında Zeynebiyyun ve Fatimiyyun tugaylarının yanı sıra İran Devrim Muhafızları yer alıyor.

Bazı konvoylarda, çok namlulu roket atar (ÇNRA) ve 23 milimetrelik uçaksavarın olduğu pikap araçları bulunuyor.

RUSYA VE MISIR 'SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile Suriye'deki durumu telefonda ele aldığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Abdulati telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye'deki durumun ele alındığı görüşmede, "bu ülkedeki durumun gerginleşmesinden endişe duyulduğu, Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne destek verildiği, tüm bölgenin istikrarsızlaşmasına yol açabilecek terör tehdidinin önlenmesi gerektiği" belirtildi.