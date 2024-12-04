Suriye'de son durum: Suriye Ordusu, HTŞ'yi Hama'dan püskürttü

Suriye'de çarşamba El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra bağlantılı HTŞ'nin saldırılarıyla tekrar şiddetlenen çatışmalar devam ediyor. Halep'i kontrol eden HTŞ ile Suriye Ordusu arasındaki çatışmalar Hama'da kilitlendi.

Suriye'nin Hama ilinde, kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta Esad yönetimindeki Suriye Ordusu ile HTŞ bağlantılı cihatçı çeteler arasındaki çatışma iki gündür devam ediyor.

AA'nın aktardığına göre cihatçı gruplar, kentin çeperindeki 18 yerleşimde daha hakimiyet sağladı.

Buna göre cihatçılar, Hama'nın kuzeyindeki Zor El Mahruka, Zor El Heysa, ⁠Zor Ebu Zeyid, ⁠Zor El Meselih, Zor Ec-Cedid, Hattap, El-Rehcen, Kuzey Serha, ⁠⁠Güney Serha, ⁠Mericib El-Cemelen, ⁠⁠Şıheytir, El-Hasnevi, El-Şekusiye, Ebu Leffe, Musteriha, Beyyud, Servet ve Maarşahrura yerleşim yerleri ile Nasiriye Tepesi'nin kontrolünü ele geçirdi.

SURİYE ORDUSU, HTŞ'Yİ PÜSKÜRTTÜ

Ancak Suriye Ordusu, bugün başlattığı geniş çaplı bir askeri operasyonla HTŞ öncülüğündeki silahlı grupları Hama şehir merkezinden on kilometre geriletti.

Suriye devletine bağlı medya kuruluşları Suriye ordusunun, karşı bir operasyon başlatarak silahlı gruplara ait mühimmat depoları ve araçlara yönelik hava saldırıları düzenlediğini, Hama'nın kuzey doğusu ve kuzey batı kırsalında yoğun çatışmalara girdiğini belirtti. Suriye ordusunun operasyonun devam ettiği ve Hama şehir mekezinin güvenlik çemberinin 20 kilometre genişletildiği ifade edildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise bugün sabah saatlerinde Suriye devleti ordusunun havadan destek sağlayarak bir karşı operasyon başlatması ile yaşanan şiddetli çatışmalarda HTŞ öncülüğündeki cihatçı güçlerin, Hama şehir merkezi yakınlarındaki Zeyn el-Abidin Dağı'nı ele geçirmede başarısız olduğunu belirtti. Gözlemevi, Suriye Ordusu'nun Kefra ve Maraşhr köylerini cihatçılardan geri aldığını belirtti.

SURİYE ORDUSU KARŞI SALDIRIYA HAZIRLANIYOR

Suriye Resmi Haber Ajansı, Suriye ordusunun Hama'da karşı saldırıya hazırlandığını duyurdu. Bunun için Hama kırsalında savunma hatlarının güçlendirildiği belirtildi. Suriye Ordusu, Halep'ten de 'karşı saldırıya hazırlanmak için' çekildiğini duyurmuştu.

YPG İLE SURİYE ORDUSU ARASINDA ÇATIŞMA

Ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ise Deyrizor ilinin Fırat'ın doğusunda kalan topraklarındaki 7 köyden Suriye Ordusu ve İran destekli mili güçleri çıkarmak için saldırı başlattı.

Dünden beri yaşanan çatışmalarda Rudaw'ın aktardığına göre Amerikan ordusu, Suriye-Irak sinirindaki İran yanlısı milislere hava ve füze saldırısı düzenledi.

ABD, İRAN DESTEKLİ MİLİSLERİ VURDU

Amerikan Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin doğusundaki Deyrezor vilayetinin Irak sınırındaki Elbukemal bölgesinde yer alan İran destekli milislere yönelik hava ve füze saldırıları düzenlediğini aıkladı. ABD'nin İran destekli milislere ait bir konvoyu vurduğu da belirtildi.

İSRAİL DE DEVREDE

İsrail de Suriye'de Hizbullah bağlantılı hedeflere saldırı düzenledi. İsrail, başkent Şam'a düzenlediği saldırıda "Hizbullah'ın Suriye ordusuyla irtibatını sağlayan" Selman Nemer Cema isimli komutanın öldüğünü ileri sürdü. İsrail'in iddialarına ilişkin henüz Hizbullah'tan bir açıklama yapılmadı.

İRAN: ASKER GÖNDEREBİLİRİZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın Şam'ın talebi halinde Suriye'ye asker göndermeyi düşüneceğini söyledi. Arakçi, Suriye krizini görüşmek üzere Rusya'yı da ziyaret etmeyi planladığı da belirtti ancak ziyaret için kesin bir tarih belirtmedi.

DİPLOMATİK TEMASLAR HIZLANDI

Suriye'de çatışmalar sürerken diplomasi trafiği de hızlandı. Katar Başbakan Danışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, yaptığı açıklamada Suriye krizine dair kapsamlı bir siyasi çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Suriye'deki durumun endişeyle takip edildiğini belirten Ensari, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda tarafları diyalog ve anlayışa davet etti. Ayrıca, sivillerin korunması gerektiğini vurgulayan Ensari, tüm tarafları gerilimi azaltmaya ve insani yardımların ulaştırılmasını sağlamaya çağırdı.

BM, SURİYE'DE KALACAK

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Adam Abdelmoula ve BM'nin Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü,ortaklarıyla insani yardımları sürdürmek için Suriye'de kalmaya devam edeceklerini bildirdi.

Dün kritik bir görüşme de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapıldı. Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini ve kalıcı çözüm için çabaladığını öne sürerken Esad'ın da siyasi çözümden yana tavır alması gerektiğini söylediği aktarıldı.