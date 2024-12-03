Suriye'de son durum: YPG ile Suriye Ordusu arasında çatışma iddiası

Suriye’de uzun zamandır Idlib’in kontrolünü elinde tutan Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçıların çarşamba günü başlattığı saldırıyla Halep’i Suriye Ordusu’nun elinden almasıyla çatışmalar yeniden şiddetlendi.

El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra bağlantılı HTŞ ve bağlı örgütler, çarşamba günü düzenledikleri saldırılarla Suriye'nin en büyük nüfusa sahip kenti olan Halep'i ele geçirdi.

Esad yönetimi, karşı saldırıya hazırlanmak için geçici olarak Halep'ten çekildiğini açıkladı.

ÇATIŞMALAR HAMA'DA KİLİTLENDİ

HTŞ, Halep'in ardından Hama'ya yönelerek kentin çeperlerindeki yerleşim yerlerini ele geçirdi. Daha sonra ilçe merkezine yönelen HTŞ, Suriye Ordusu tarafından ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta durduruldu. Suriye Ordusu ile HTŞ arasındaki çatışmalar Hama'da kilitlenmiş durumda.

RUSYA'DAN HAVA SALDIRISI

Esad yönetimi ve Rusya, dün Idlib'e hava saldırısı düzenlemişti. Rusya, Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu'nu (SMO) ve HTŞ güçlerini Hama ve Halep'te vurdu.

HAŞDİ ŞAABİ SURİYE'DE Mİ?

Suriye ordusundan iki kaynağa göre İran destekli milisler gece saatlerinde Irak'tan Suriye'ye girdi ve Suriye Ordu güçlerine takviye sağlamak üzere ülkenin kuzeyine doğru yola çıktı.Reuters'a konuşan Suriye ordusundan üst düzey bir yetkili, Irak'tan çok sayıda İran destekli Haşdi Şaabi mensubunun El Bukemal kapısı yakınlarındaki bir askerî güzergahtan Suriye'ye geçtiğini söylemişti.

Öte yandan Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri, Haşdi Şabi'ye bağlı milis güçlerin Suriye ordusuna destek için Suriye'ye gittiğine yönelik haberleri yalanladı. Miri, bunların sosyal medyada dolaşan iddialar olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

Şu ana kadar Haşdi Şaabi ile HTŞ ve diğer cihatçılar arasında çatışma yaşandığına dair bir bilgi bulunmuyor.

YPG FIRAT'IN BATISINDAN ÇEKİLEBİLİR

YPG, çok sayıda Kürt'ün yaşadığı ve 2016'dan beri elinde tuttuğu stratejik yerlerden Tel Rıfat'ı SMO'ya kaybetmişti. Tel Rıfat'ı alan SMO'nun doğuya yöneldiği ve Menbiç'in güneyinden Fırat Nehri'ne ulaştığı kaydedildi. Menbiç'ten de çekilmesi halinde YPG Fırat Nehri'nin batısında kontrol ettiği bütün bölgeleri kaybetmiş olacak.

Fırat'ın batısında zayıflayan YPG'nin kuzeydoğuya ağırlık vermesi bekleniyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Ferhad Şami, Halep çevresindeki Kürtlerin Tabka bölgesine güvenli bir şekilde nakledildiğini açıkladı. Rakka'ya bağlı Tabka bölgesi DSG’nin kontrolü altında bulunuyor.

YPG İLE SURİYE ORDUSU ÇATIŞIYOR İDDİASI

AA'nın haberine göre YPG, Deyrizor ilinin Fırat'ın doğusunda kalan topraklarındaki yedi köyden Suriye Ordusu'nu ve İran destekli milis grupları çıkarmak için saldırı başlattı.

YPG'nin, Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köylerine operasyon düzenlediği, çatışmaların sürdüğü belirtildi.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çağrısını tekrarladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller "Görmek istediğimiz şey, gerginliğin azaltılması, sivillerin ve azınlık gruplarının korunmasıdır, ancak genel politikamız aynı. Bu iç savaşı kesin olarak herkes için sona erdirecek ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç görmek istiyoruz" dedi.