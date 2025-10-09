Suriye'de ulusal para hakkında karar: 6 yeni banknot serisi çıkarılacak

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, üzerinde resim ve sembol bulunmayan 6 yeni banknot serisi çıkarılacağını açıkladı.

Cihatçı HTŞ'nin 8 Aralık'ta yönetimi ele geçirdiği Suriye'de Merkez Bankası Başkanı Husariyye, ulusal parayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, yeni para banknotlarının küçük, orta ve büyük olmak üzere farklı boyutlarda olacağını söyledi.

ÜZERİNDE RESMİ VE SEMBOL OLMAYACAK

Husariyye, ulusal parayı "modernize etmek" amacıyla üzerinde resim ve sembol bulunmayan 6 yeni banknot serisi çıkarılacağını ifade ederek "Yeni banknotlar, doğrulamayı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış olup uluslararası standartlara uygun şekilde hazırlanmıştır" dedi.

Basım ve dağıtım süreci tamamlandıktan sonra banknotlara ilişkin tüm ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılacağını kaydeden Husariyye, yeni banknotların, dolaşımdaki eski ve yıpranmış paraların yerini alacağını ancak toplam para arzını artırmayacağını belirtti.

Husariyye, "Bu, bir modernizasyon adımıdır, para arzını genişletme amacı taşımıyor, para piyasasındaki likiditenin düzenlenmesi ve fiyat istikrarının sağlanması için hedefli para politikasıdır. Bunu uygulayacağız" diye konuştu.