Suriye'de yangın: Mühimmat deposundaki eski roketler patladı
Suriye'nin Tartus ilinin Banyas ilçesine bağlı bir köyün yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevrede bulunan eski roketlerin bulunduğu bir askeri karargahta patlama yaşandı.
Kaynak: AA
Suriye'de bir köyün yakınlarında çıkan yangından etkilenen bir askeri karargahta roketler patladı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, ülkenin kuzeybatısındaki ilçenin Hıresysıun Barajı köyü yakınlarında yangın çıktı.
Yangın, eski, işlevsiz roketlerin bulunduğu bir askeri karargahın olduğu bölgeye sıçradı.
Yangın nedeniyle sıcaklığın artmasıyla karargahtaki mühimmat deposunda bulunan roketler patladı.
Şiddetli patlamaların duyulduğu bölgeden yoğun beyaz dumanlar yükselirken olayda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.