Suriye'de yangın: Mühimmat deposundaki eski roketler patladı

Suriye'de bir köyün yakınlarında çıkan yangından etkilenen bir askeri karargahta roketler patladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, ülkenin kuzeybatısındaki ilçenin Hıresysıun Barajı köyü yakınlarında yangın çıktı.

Yangın, eski, işlevsiz roketlerin bulunduğu bir askeri karargahın olduğu bölgeye sıçradı.

Yangın nedeniyle sıcaklığın artmasıyla karargahtaki mühimmat deposunda bulunan roketler patladı.

Şiddetli patlamaların duyulduğu bölgeden yoğun beyaz dumanlar yükselirken olayda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.