Suriye'de yeni genelge: Mezhepçilik yasaklandı

Suriye Diyanet İşleri ve Vakıflar Bakanlığı, yayımladığı yeni bir genelgeyle ülke genelindeki dini söylem ve faaliyetlerde köklü bir değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Bakan Dr. Muhammed Ebu el-Hayr Şükri imzasıyla yayımlanan 212 numaralı genelge, 2026 yılı 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca tüm din görevlileri ve kurumlar için bağlayıcı hale getirildi.

Genelgeyle fitneye, mezhepçiliğe veya etnik ayrımcılığa yol açabilecek her türlü nefret söylemi ve kışkırtıcı ifade kesin bir dille yasaklandı.

Belgede, Suriye toplumunun tüm fertleri arasında adaletin tesis edilmesi ve toplumsal barışın korunması gerektiği ifade edildi.

Vatandaşların dini veya mezhepsel kimliklerinden bağımsız olarak eşit haklara sahip olduğu vurgulanırken, din görevlilerinden bir arada yaşama kültürünü (selm el-ehli) güçlendirecek adımlar atmaları istendi.

"YENİ SURİYE" İFADESİ

Suriye’nin çok kültürlü yapısının ve medeniyet mirasının korunmasına özel bir önem atfedilen genelgede, "Yeni Suriye" ifadesi dikkat çekti.

Yeni dönemin inşasında toplumun tüm kesimlerinin, renklerinin ve enerjilerinin birleştirilmesi gerektiği savunuldu.

Bu süreçte tüm sosyal bileşenlerin ortak çaba göstermesi ve Suriye kimliğinin bütünleştirici gücünün öne çıkarılması hedefleniyor.

Genelgenin uygulanması için gerekli tüm idari önlemlerin alınacağı ve Suriye genelinde toplumsal huzuru destekleyecek bu yeni vizyonun kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.