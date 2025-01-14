Suriye'de yeni yönetimin Dışişleri Bakanı açıkladı: Türkiye'ye ilk resmî ziyaret yarın

Suriye'de yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Türkiye'ye ilk resmî ziyaretin yarın yapılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından Türkçe paylaşım yapan Şeybani, "Yeni Suriye’yi temsil etmek üzere, on dört yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz" dedi.

Yeni Suriye’yi temsil etmek üzere, on dört yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz. — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 14, 2025

Suriye'de HTŞ öncülüğündeki cihatçıların yönetimi ele geçirmesinden kısa süre sonra MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da HTŞ lideri Colani ile aynı araçta yer almış, daha sonra da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'nin yeni fiili lideri Colani'yi ziyaret etmişti.

Yeni Suriye yönetimi resmî ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmıştı.