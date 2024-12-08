Suriye'de yönetimi ele geçiren cihatçılardan, ülke dışındaki Suriyelilere çağrı

Suriye’de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı çeteler, bu sabaha karşı başkent Şam'da kontrolü ele geçirdi.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını" belirtti.

Celali, "Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Reuters, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden ayrıldığını öne sürdü.

COLANİ: KAMU KURUMLARINA YAKLAŞMAK YASAK

HTŞ lideri Muhammed El-Colani, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Şam'da kamu kurumlarına yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulunarak, "Bu kurumlar resmen devredilene kadar eski Başbakanın gözetimi altında kalacaktır" dedi.

Şera, "Kamu kurumlarına yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Bu kurumlar, resmen devredilene kadar eski Başbakanın gözetimi altında kalacaktır. Havaya ateş açılması da yasaktır" ifadelerini kullandı.

ÜLKE DIŞINDAKİ SURİYELİLERE ÇAĞRI

Öte yandan cihatçılar, ülke dışında bulunan Suriyelilere de çağrı yaptı.

Yapılan açıklamada, ülke dışındaki Suriyelilere, ülkeye dönme çağrısı yapılarak, "Dünya çapındaki tüm yerinden edilmişler, özgür bir Suriye sizi bekliyor" denildi.