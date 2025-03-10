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Suriye'deki Alevi katliamı hakkında konuşan Mazlum Abdi'den Colani'ye çağrı

SDG lideri Mazlum Abdi, Alevilere yönelik saldırılar ile ilgili Colani’nin sorumlulardan hesap sorması gerektiğini söyledi.

Dünya
  • 10.03.2025 09:55
  • Giriş: 10.03.2025 09:55
  • Güncelleme: 10.03.2025 10:52
Kaynak: Dış Haberler
Suriye'deki Alevi katliamı hakkında konuşan Mazlum Abdi'den Colani'ye çağrı
Fotoğraf: Rudaw

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi, Suriye’de yönetimi ele geçiren HTŞ güçlerinin, ülkenin kuzeybatısındaki Lazkiye’de yaşayan Alevilere yönelik süren saldırılarına ilişkin konuştu.

Reuters’a konuşan Mazlum Abdi, Colani'nin (Ahmed Şara) Lazkiye'de yaşanan Alevi katliamlarını durdurmak için devreye girmesi ve düzenleyenlerden hesap sorması gerektiğini söyledi. Abdi, Türkiye destekli silahlı grupları da katliamın sorumlularından olmakla suçladı.

Türkiye Savunma Bakanlığı, Abdi'nin açıklamaları hakkında yorum yapmadı. Dışişleri Bakanlığı da Reuters'ın yorum talebine yanıt vermedi.

HTŞ GÜÇLERİ 745 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), HTŞ yönetimine bağlı cihatçıların 745 sivili öldürdüğünü bildirdi. SOHR Başkanı Rami Abdulrahman, toplam 1000'i aşkın kişinin öldürüldüğü çatışmaların ülkede yaşanan en büyük şiddet eylemlerinden biri olduğuna işaret etti.

İngiliz gazetesi The Guardian haberinde, Lazkiye’de iki günde kaydedilen can kaybının 2011'den bu yana Suriye'deki en yüksek veri olduğu ifade edildi.

'ACİL DURUM KOMİTESİ' KURULDU

Suriye'deki geçici yönetimin Savunma Bakanlığı, çatışmaları takip etmesi için acil durum komitesi kurulduğunu duyurdu. 'İhlalleri soruşturmak ve sorumluları yargılamak' üzere kurulan komitenin tespit ettiği sorumluların askeri mahkemeye sevk edileceği kaydedildi.

COLANİ KATLİAMA SESSİZ KALDI, ESAD'I SUÇLADI

Suriye'de yeni kurulan geçici hükümetin Cumhurbaşkanı olarak atanan HTŞ lideri Colani, gece saatlerinde yaptığı açıklamada Lazkiye'de yaşananlardan Esad'ı sorumlu tuttu. Kendi örgütüne bağlı selefi cihatçıların Alevilere yönelik saldırıları hakkında ise yorum yapmadı.

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