Suriye'deki Alevi Katliamı için Lahey'e başvuru

Suriye'de Alevilerin yoğun yaşadığı kıyı kesimlerinde 6-10 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen saldırılarda binlerce sivil, Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) bağlı çeteler tarafından katledildi.

Alevilere yönelik gerçekleştirilen katliama tüm dünyadan tepki yağdı. Türkiye'de gerçekleştirilen protestolarla katliam lanetlendi. Bir grup aydın da yaşanan katliamı Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı.

Başvuruyla ilgili konuşan avukat Hüseyin Aygün, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Suriye'deki Alevi ve Hristiyan soykırımı için başvuru yapılmıştır. Suriye'deki Alevileri hedef alınan soykırım eylemlerinden ötürü Colani ve diğer suçluların yargılanması için herkesi dilekçeyi dolodurup göndenmesini istiyoruz" dedi.

"COLANİ TUTUKLANMALIDIR"

Aygün, başvuru ile ilgili BirGün'e yaptığı açıklamada, "Örgütlü bir grup olarak Suriye'deki soykırım eylemleri için HTŞ ve Colani'yi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC) şikayet ediyoruz. Kampanya bugün itibarıyla start aldı. Dilekçemizi isteyen herkes, dünyanın her ülkesinden imzalayıp Hollanda Lahey'deki mahkemeye gönderebilir. Suriye'de HTŞ'li katillerin cinayetler sırasında kendi elleriyle çektikleri videolar, günlerdir hepimizi derin bir üzüntü ve endişeye sevk etmişti. Birleşmiş Milletler'in (BM) 9 Aralık 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi, tüm devletleri soykırım eylemlerini yasaklamaya, engellemeye ve soykırım niteliğindeki suçlar işlenmişse faillerini cezalandırma yükümlülüğü altına almıştır. Suriye'de soykırım eylemlerini, bizzat Şam'da bulunan ve halen çeşitli ülkelerin 'terör listesi'nde yer alamaya devam eden HTŞ ve lideri Colani ve diğer yetkililer yürütmektedir. Dolayısıyla İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım sürecine benzer bir hukuki sürecin Colani için başlatılması gerekir. Colani, savunma bakanı, genelkurmay başkanı ve Lazkiye ve Tartus valileri hakkında soykırım yapmaktan tutuklama kararları çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Suriye'de katliamlar yapan HTŞ, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkede terör listesinde yer alıyor. HTŞ, ABD ve Avrupa’nın da desteğiyle Suriye’yi kısa sürede ele geçirmişti. HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani de "Ahmed el Şara" ismini kullanmaya başlayıp imaj tazelemeye çalıştı.