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Suriye'deki askeri karargahta patlama

Suriye'nin Halep kentinde patlama meydana geldi. Patlamanın, askeri karargahta olduğu bildirildi.

Dünya
  • 11.07.2025 18:07
  • Giriş: 11.07.2025 18:07
  • Güncelleme: 11.07.2025 18:09
Suriye'deki askeri karargahta patlama

Suriye'nin Halep kentinde, havalimanı yakınlarındaki askeri karargahta patlama yaşandığı bildirildi.

HALEP'TE ASKERİ KARARGAHTA PATLAMA

Suriye'nin Halep şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın havalimanı yakınlarındaki askeri karargahta gerçekleştiği öğrenildi.

DUMANLAR HALEP SEMALARINA YAYILDI

Patlamanın etkisiyle yükselen yoğun dumanlar, kısa sürede Halep semalarına yayıldı. Kent genelinde büyük endişeye neden olan patlamayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Patlamanın nedeni henüz öğrenilemedi.

"KARARGAH HTŞ'YE AİT" İDDİASI

Patlamanın ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Patlamanın Heyet Tahrir Şam grubuna ait karargahta meydana geldiği öne sürüldü.

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