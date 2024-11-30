Suriye'deki çatışmalar: Rusya hava saldırısı düzenledi, cihatçı güçler bazı bölgelerden geri çekildi

Suriye’nin kuzeyinde İdlib’deki El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı güçler ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor.

3 gündür devam eden çatışmalarda, cihatçılar Halep merkezine girmişti.

Öte yandan AA'nın aktardığına göre, cihatçılar Halep ve İdlib'de en az 850 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdi.

RUSYA'DAN HAVA SALDIRILARI

RT'nin aktardığına göre Moskova'nın keşif gücü sözcüsü, Suriye'de konuşlu Rus savaş uçaklarının Halep kentine saldıran cihatçılara karşı hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

Rusya'nın Suriye Uzlaşma Merkezi Başkan Yardımcısı Albay Oleg Ignasyuk, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 saat içinde en az 200 militanın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Ignasyuk, önceki gün Rus ve Suriye güçleri tarafından 400 militanın daha öldürüldüğünü sözlerine ekledi.

CİHATÇILAR BAZI BÖLGELERDE GERİ ÇEKİLDİ

Beyrut merkezli Al Mayadeen televizyon kanalı, hava saldırılarının başlamasıyla birlikte Suriye ordusunun cihatçıları bazı bölgelerde geri çekilmeye zorladığını bildirdi.